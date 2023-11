Sistnevnte ankom kort tid etter 10:00 (09:00 GMT) uten å snakke med journalister ved inngangen til huset. Han, i likhet med resten av delegasjonen, skal etter planen tale om morgenen — talen hans forventes klokken 11:45 lokal tid (10:45 GMT).

Hans estiske, latviske og litauiske kolleger vil ikke snakke: de bestemte seg for å boikotte toppmøtet, og mente at dets tilstedeværelse «risikerer å legitimere aggressorene, Russland som et fullverdig medlem av vårt fellesskap av uavhengige nasjoner.»

– Mr. Lavrovs plass er i en spesiell domstol, ikke ved OSSE-bordet, sa Estlands utenriksminister Markus Sagna.

Kritiserer ankomsten av «en stat som har utløst den største væpnede okkupasjonen i Europa siden slutten av andre verdenskrig», ignorerer den. Polen, som nektet å la en russisk minister delta i et OSSE-møte det er vertskap for i 2022, sa Mr. beskrev Lavrovs tilstedeværelse som «uakseptabel».

Organisasjonen, opprettet i 1975 som et forum for dialog mellom øst og vest, har stått overfor den verste krisen i sin historie siden den russiske invasjonen av Ukraina.

Krig i Ukraina: Sergei Lavrovs raseri ved demonstrasjon i Jakarta

multilateral

«Til tross for fiendens innspill», ankom Sergey Lavrov Nord-Makedonia over natten, skrev den russiske diplomatiske talskvinnen Maria Zakharova i et telegram.

Bulgaria først Mr. Lavrov – målrettet av vestlige sanksjoner over konflikten i Ukraina – lot den fly gjennom luftrommet, men tilbakekalte autorisasjonen fordi Zakharova var om bord på flyet hans. Den Europeiske Union.

Så Mr. gikk gjennom Hellas. Russiske pressebyråer og nettstedet FlightRadar rapporterte at Lavrovs fly endelig hadde ankommet Nord-Makedonia.

Resultatet er «Godkjenn [Sergueï] Lavrovs deltakelse er i tråd med vårt felles mål om å holde multilateralismen i live, sa EUs utenrikspolitiske sjef Joseph Borrell onsdag kveld.

MR. Lavrov «trenger å høre fra alle igjen hvorfor Russland er dømt og isolert. Det vil være en god anledning for deltakerne på dette møtet til å spørre ham hvorfor Russland er dømt og isolert. Da kan han. Fortell Kreml-mesteren at EU og OSSE er forent i å fordømme Russlands aggresjon og ulovlige oppførsel,» sa Lavrov. Han la til.

USA støtter også sterkt dette europeiske forumet, etablert i Wien ved det habsburgske keiserpalasset. Den amerikanske diplomaten Antony Blinken tok en avstikker til Skopje onsdag kveld for å vise sin støtte, men vil være fraværende torsdag og fredag.

Frankrike er representert der av statsminister for Europa Laurence Boone. «Jeg er her for å gjenta vår støtte til Ukraina», sa han til AFP, og «vise at vi klarer å få OSSE til å fungere, til tross for de russiske sanksjonene».

Opprettet i august 1975, da de vestlige og sovjetiske leirene ble enige om å skape en plattform for dialog mellom de to fiendtlige leirene, forener OSSE i dag 57 land.

Uvillig til å be om NATO-medlemskap i denne strategiske posisjonen, befant Estland seg nesten uten et presidentskap i 2024 før Malta i siste liten gikk med på å erstatte Moskva med presidentskapet. Det må være godkjent i Skopje.