For Vanthourenhout vil Wout van Aert og Remco Evenepoel «helt restituere fysisk» for klokken.

Sven Vandoorenhout Det er sikkert Wood Van Aert Og Remco Evenepoel Fredag ​​blir det en flott prestasjon i temporittet i sykkel-VM i Stirling, Skottland. Etter et slitsomt landeveisløp kom begge seg godt tilbake, både fysisk og mentalt. «Det er utrolig hvor raskt de kan snu siden«, erklærte landstreneren tirsdag, rost.

Mandag var VanDorenhout fortsatt i kontakt med Van Aert og Evenboels trenere. «De var veldig positive. Begge vil bli helt friske på fredag. I dag kjørte jeg 90 km på Remco frontscooter og fant ingenting (negativt, red.anm.). Dette gjorde søndagens kamp svært vanskelig. Når jeg ser på gutta som deltok, tror jeg det var et av de tøffeste endagsløpene noensinne. I vår tid er alt målt. Søndag kveld kunne man umiddelbart se at det allerede var et klikk angående neste løp. Det ble en drink mellom oss og noen utvekslinger, men man ser allerede at disse gutta vil være på sitt beste igjen på fredag.«