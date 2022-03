Før vi vurderer månen, utfører NASAs fremtidige månerakett sin dåp … fra luften

Fordi Orion-kapselen er festet til spissen, er SLS-raketten 98 meter høy, litt høyere enn Frihetsgudinnen, men 110 meter kortere enn Saturn V-raketten som sendte mennesket til månen under Apollo-oppdraget.

Imidlertid vil SLS produsere 39,1 megahnion fremdrift, 15 % høyere enn Saturn V, noe som gjør den til den kraftigste raketten i verden i dag. «Dette er identiteten til landet vårtNASAs toppsjef Tom Whitmeyer kunngjorde denne uken foran pressen. Den amerikanske romfartsorganisasjonens generalinspektør Paul Martin understreket imidlertid at det ble lagt til en regning på 4,1 milliarder dollar per oppskyting for de fire første Artemis-oppdragene til månen. Før kongressen denne måneden.

Ved ankomst til lanseringsstedet vil ingeniørene ha omtrent to uker på seg til å gjennomføre batteritester før generalprøven for lanseringen. 3. april vil SLS-teamet laste mer enn tre millioner liter kryogent drivstoff inn i raketten og gjenta hver fase av nedtellingen de siste 10 sekundene uten å fyre av motorene. Raketten vil da slippe ut drivstoff for å bevise en sikker stopp Eve.