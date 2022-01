I Windows 11 kan du se de siste oppdateringene på filen din. Elle va dployer des newbies and des optimizations. Lense samlet innholdet sitt for å teste funksjonaliteten til Travers-programmet Windows Insider.

I det offisielle Discovery Office vil du være den første til å oppdatere dine tilgjengelige quizer i Windows 11. Ell va foreslår pas mal de choses dont la prize en charge des applikasjoner Android og tote une sorrie damliorations (trs attends) pour la barre tâches. Elle va par exemple proposer des options for couper og reactive des appels and profit in the mito. I denne sujet Redmond Spør deg selv nysgjerrig hvordan du avgrenser appen din i linjen for å berøre bildet som handler om Windows 10.

La mise oppdaterer eller laster ned nye nye applikasjoner. Windows 11 og senrichir d’un Moderne blokknoter et d’un nouveau foreleser multimedia. I Dux-etuiet tilgjengelig i alle nettbutikker. En klargjør denne konserten for brukerne dine.

Microsoft ajoute

«Mo moic prochain, våre apporterons novels expiration à Windows 1. Else inclentnt a public release on your cell phone dont use your utility utility Android on Windows 11 via Microsoft Store and nos Partners avec Amazon and Intel, des amleriations in barre des Touch mesmerize surdine et la reactivation des appels, un partie fenterre more facile et l’appporto la mretéo à la barre des Touches, ain’t lintroduction deux novels applications reps, Bloc-notes et lecture multimedia. Windows fortsetter å innovere i sovesalen, et reisemål for jøder, kreativitet og utforskning, og en forbipasserende versus Metaverse. ”