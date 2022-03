Forandret følger Charlene fra Monaco dette treningsprogrammet

Folk og kongefamilien

Den 44 år gamle prinsessen ble filmet når hun forlot Monaco.

Og en liten omvisning og så dra? Prinsesse Charlene kom tilbake til Monaco i midten av mars og bodde i Rock Agel. Men sørafrikaneren, som fortsatt er i bedring, ville allerede ha forlatt freden på landsbygda til Sveits.

Psykisk og fysisk helse

Det tyske showet «Royal Dog», som ble sendt på den lokale kanalen RTL, melder at kona til prins Albert II har returnert til landet fra flyplassen i Nice. I nye scenerVi kan se 44 år gamle Charlene gjenopprette platinablond og intense barndomskutt. Den tidligere svømmeren fikk en avtale i Bern for å følge sin behandlingsplan. Beskrev dette tyske medier Pandey. Må slå tilbake «Hans dype depresjon»Prinsessen, slank de siste månedene, går nedoverbakke «Takk for maten laget av en god kokk». Svømming og yogaøkter står på menyen for å få overtaket på din fysiske og mentale tilstand. Støtten fra Albert og duoen er også avgjørende for å utføre oppdraget hans. Den siste rette linjen før han gjenopptar sine offisielle oppgaver?