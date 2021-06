Forbedring av moderne økonomisk kriminalitetsforebygging med KYC-applikasjoner – Intervju med Invite

Marit P. Bornstein, ADMINISTRERENDE DIREKTØR Invitasjon, Aksjer med The Papers hvordan nordiske banker håndterte KYC-kostnad og ytelsesdilemma ved hjelp av KYC-verktøyet

For de som ikke vet ennå, hva er invitem og hvordan henger din profesjonelle bakgrunn sammen med selskapets mål?

Invitasjon Et selskap som samler inn, verifiserer og verifiserer generell KYC-informasjon for bedriftskunder og gir denne informasjonen til selskaper i henhold til AML-regelverket.

Oppgavene som kreves for å forhindre økonomiske forbrytelser som hvitvasking og finansiering av terrorisme er arbeidskrevende og tidkrevende. Invitam ble etablert i 2019 av seks ledende banker i Norden som et fellesselskap for det felles beste. Selskapet bruker teknologi for å utvikle en effektiv og problemfri KYC-prosess med utmerket kundeopplevelse, og samtidig forbedre moderne økonomisk kriminalitetsforebygging. Invitem opererer uavhengig og er tilgjengelig for alle virksomheter som trenger generell og kompatibel KYC-informasjon.

Personlig har jeg brukt mesteparten av karrieren min på å knytte IT-initiativer til forretningsmål. Jeg har lang erfaring med regulatoriske aktiviteter og tidligere erfaring med byggefirmaer. Jeg vil ytterligere understreke det faktum at Invitam er en laginnsats. Det nordiske selskapet har K 40 hardtarbeidende ansatte, inkludert utvalgte spesialister innen K 10 forskjellige nasjonale løp, KYC og teknologi. Hovedkvarteret ligger i Stockholm.

Hvordan håndterer banker generelt KYC-prosesser? Gjør de etter din mening en god jobb, og hvordan overvinner de hindringer?

Først og fremst er KYC-prosesser utfordrende for alle virksomheter som er underlagt AML-lovgivning. Vi må også huske at feltet KYC er relativt nytt fra et historisk perspektiv – både individuell og kollektiv kunnskap vil fortsette å øke de neste årene.

Vilkårene varierer fra bank til bank. Av denne grunn er sammenligninger og generelle uttalelser vanskelig. Jeg tror at de fleste banker står overfor denne utfordringen veldig seriøst. For det nordiske markedet er tilstedeværelsen av Invitamin et levende bevis på det.

Hva er fordelene med KYC / AML-applikasjon for banker og deres kunder?

Svaret vil selvfølgelig avhenge av den aktuelle applikasjonen og tjenestene som tilbys. Ikke alle løsningene er de samme. Ulike banker og kunder kan også vurdere forskjellige fordeler forskjellig.

Når det gjelder invitasjoner, er de viktigste fordelene for banker:

Redusere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme;

Forenklet og kompatibel KYC-prosess med vanlig datakvalitet;

Ledetid reduksjon;

Automatisk datainnsamling er tilgjengelig via Invitem digitale operativsystem;

Datapålitelighet: verifisering og verifisering av data ved revisjonsvei;

Konstant sporing og oppdatering av KYC-filer.

De viktigste fordelene for kundene er:

Gi dine generelle data én gang (etterfulgt av periodiske gjennomganger);

Rask og jevn tilgang til digitalt presenterte data;

Alltid oppdatert KYC-informasjon for å dele med flere parter som banker, forsikringsselskaper osv.

Overholdelseskrav i forskjellige organisasjoner i samsvar med AML-regulering;

Bedre kontroll over dine egne KYC-data;

Behovet for å investere i en egen organisasjon for strukturert KYC-informasjon er minimal;

Rask tilgang til finansielle tjenester.

I løpet av det siste tiåret har mange KYC-applikasjoner blitt utviklet over hele verden – Clibium i Frankrike, Clarient i USA og Mansa på det afrikanske kontinentet. Imidlertid er det ikke kommet noen større kunngjøring fra dem de siste to årene. Hvorfor det?

Vi kan ikke snakke for våre potensielle konkurrenter og / eller allierte. Generelt vil jeg imidlertid påpeke at disse problemene er utrolig mer komplekse enn de fleste mennesker låner til dem. Noen ganger er gjensidig avhengighet for sent til å bli identifisert og forstått. Videre er KYC-utfordringene ofte internasjonale, noe som skaper ytterligere problemer når det gjelder kontrakter og samarbeid. Kort sagt tar det tid å løse dette problemet ordentlig. Til tross for fordelene ved å bli akseptert i den nordiske standarden, gjelder det samme for Invitam.

Hva er årsakene til nedgangen i arbeidet med å utvikle KYC / AML-applikasjoner?

Jeg mener man bør skille etablert fiasko fra det faktum at et forsøk ennå ikke har vist seg å være vellykket. Dette er et komplekst område med forskjellige tolkninger av regelverk i forskjellige land, noe som er en utfordring i å sette opp og forbedre den effektive standardiserte tjenesten.

Kan du nevne noen av de viktige faktorene som kreves for vellykket KYC / AML-applikasjon?

I vårt tilfelle ble vi enige om KYC-datakvaliteten på invitasjonen, og det sterke engasjementet fra grunnleggerne våre var viktige faktorer. I tillegg har vi valgt en kundesentrert tilnærming med tydelig fokus på kundeopplevelse, og vil nærme oss ny teknologi med stor interesse og entusiasme.

Hvordan ser du bevegelsen mot hvitvasking av penger utvikle seg de neste 5 til 10 årene?

Kriminelles kreativitet er vanskelig å forstå. Lovgivere og rettshåndhevelse fortsetter å slite. Etter min mening ligger den klareste løsningen i omfattende samarbeid mellom selskaper og tjenestemenn over landegrensene. Vi må lede og oppmuntre til alle anstrengelser for å gi den beste KYC-informasjonen. Behovet for å håndtere personvernperspektivet er negativt.

Avslutningsvis tror jeg det er praktisk talt umulig å forutsi fremtiden i denne forbindelse. For en leverandør som Invitem, må vi følge nøye med på veksten og sikte på den rette balansen mellom samsvar, ytelse og kundetilfredshet. En ting jeg vet, skjønt: KYCs fremtid er lys.

Om Merritt P. Bornstein

Merritt B. Bournstein begynte sin periode som administrerende direktør i Invitam i mars 2020. Han er født og oppvokst i Norge og har brukt mesteparten av sin karriere på å kombinere IT-initiativer med forretningsmål. Han har lang erfaring med regulatoriske aktiviteter og tidligere erfaring med å bygge selskaper.