Forbereder Storbritannia seg på å “leve med viruset” ved å fjerne isolasjoner, noe som er en dårlig god idé?

Som Marius Gilbert påpeker, har profilen til ulike forurensningsbølger utviklet seg, Epidemiolog ved ULB: “Politikken til Storbritannia, og spesielt Boris Johnson, er å la utvekslingen finne sted. Dette bestemte de seg før de tok en rask retrett i møte med sykehusinnleggelse og død ved utbruddet av epidemier. Men i dag er ikke situasjonen den samme som den var under de første bølgene, og det er mulig for dem å regulere strategien som Kovit står overfor.“.

Vaksinasjon, naturlig immunitet og Omigron-varianten har hatt en mindre innvirkning på Storbritannia enn noen gang før i denne siste bølgen. Et sett med argumenter som presser regjeringen til å lempe på restriksjoner.

Ikke desto mindre bør Marius Gilbert være på vakt: “De er mer sannsynlige enn noen andre land, men de kan gå tilbake til en mer kompleks situasjon ved samtidig å lette operasjonene.“.

Sårbare mennesker har høy risiko

I følge eksperter vil lettelsen av isolert aktivitet hovedsakelig påvirke mennesker som er resistente mot viruset: “Storbritannia tar mer risiko enn andre og det er vanskelig å si om det vil lønne seg. Berørte mennesker er mer utsatt enn noen gang før. Sikkerhetsansvaret for disse personene vil være større enn noen gang når det gjelder testing og personlig sikkerhet.“

Så vil Storbritannia blindt lempe på alle tiltak? Mulighet. Men det er også mulig at det vil bli satt inn målrettede tiltak for å beskytte enkelte sårbare grupper.

BBC-intervjuBoris Johnson minnet oss også på å være forsiktige: “JJeg vil ikke at folk skal få feil inntrykk, jeg mener ikke å legge ned sikkerheten vår. Hvis du er sårbar og uvaksinert, er cowpea fortsatt farlig, men folk må være mer selvsikre og tilbake på jobb«Det har vi rett og slett fått beskjed om.

For Yves Coppieters, ULBs epidemiolog og folkehelseprofessor sier å åpne sluser for befolkningen generelt er farlig for de mest sårbare: “Det ville være feil å lempe fullstendig på alle tiltak uten å gi en spesifikk melding til de som er i faresonen i alvorlige former. Jeg tror vi må ha mot til å fortsette å målrette alder eller relaterte risikogrupper Varer ved å gi råd til disse målgruppene eller endre spesifikke aktiviteter.”

Han støtter imidlertid Storbritannias valg: “Takket være immuniteten oppnådd av vaksiner og befolkningen, utbredt beskyttelse mot akutte former og samtidig beskyttelsen av deres helsesystem. Jeg synes stoffet har nok garantier til å endre strategi, men du må fortsatt beholde en og ikke lukke øynene. Hvis infeksjonen starter igjen, må vi opprettholde eller reaktivere visse tiltak. Men på dette tidspunktet kan de kjøpe den mest åpenbare resesjonen“.

Denne strategien, ifølge Yves Coppieters, vil tillate flokken å bli immun: “Den fortsatte sirkulasjonen av Omigran i befolkningen vil opprettholde immuniteten til flokken. Vi vil fortsette å møte dette koronaviruset og regenerere immunsystemet som vil opprettholdes over tid. Hvis vi utvikler et standard immunsystem, vil symptomene bli mindre og sterkere. Dette gjelder ikke alle, men dens “støysvake” syklus vil sikre at en del av befolkningen møter den, som alle andre vanlige luftveisinfeksjoner.“.

Advarsel er nøkkelordet

Forsiktighet er imidlertid nøkkelordet for begge våre eksperter fordi det er vanskelig å vite om en fullstendig lempning av tiltak vil være den riktige løsningen.

Ifølge Marius Gilbert avhenger det av hvordan situasjonen utvikler seg: “Å lage spådommer om denne strategien er komplisert fordi det avhenger av to ting: tidspunktet for immuniseringsbeskyttelsen fra vaksinen eller bølgene og variasjonene av påfølgende infeksjoner.“, forklarer epidemiologen.

“Vi vet at immunforsvaret svekkes over tid og vi må se om dette vil fortsette. Deretter er det ikke sikkert at fremtidige varianter vil følge Omicron-ordningen og være mindre sårbare. Det er resultater som er spesielt knyttet til subtypen BA.2, og hvis andre mer ondartede varianter dukker opp, kan beslutningen om å slippe alt føre til flere sykehusinnleggelser og dødsfall. Regjeringen vil bestemme seg for å revurdere resultatet i fremtiden avhengig av utviklingen av epidemien.“, Han legger til.

Likevel, ifølge Yves Coppieters, kan god krisehåndtering lette de fleste tiltak samtidig som den beskytter de mest sårbare: “Avhengig av koronavirusets observasjoner og intervaller, kan vi godt tenke oss å etablere influensalignende forebyggingskampanjer ved å aktivere vaksinekampanjer hos personer i faresonen under virustilbakefallet.“.

Så den britiske regjeringen gjør en farlig innsats her. Kontrollene vil sannsynligvis ta slutt, men utviklingen av epidemien vil sette Boris Johnson tilbake flere uker senere.