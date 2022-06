Forby diesel- eller bensinbiler fra 2035: Når kommer de første autonome kjøretøyene på veiene våre?

Denne uken talte MEPs: De vil at salget av nye biler og lette kjøretøyer av varmetype skal avsluttes innen 2035. Så vi må gradvis bevege oss mot selvkjørende og delte kjøretøy. Men når vil de være på veiene våre? En ekspert ga noen detaljer om gruppen It’s Not Every Sunday.

Et forbud mot salg av termiske biler fra 2035 ble vedtatt denne uken i Europaparlamentet. Salg av nye biler med varmemotorer, som diesel, bensin og hybrid (personbiler og lette nyttekjøretøy), vil bli forbudt fra 2035 i hele EU. Det betyr at vi gradvis vil bevege oss mot selvkjørende og delte kjøretøy. Men ifølge en talsperson for D’Ieteren Automotive, «Selvkjørende biler er ikke akkurat nå.»

Selvkjørende biler har eksistert i flere tiår i en annen form

Men i Miami ser vi allerede noen drosjer som opererer uten sjåfører, selv om de ennå ikke er i stand til å frakte passasjerer. Men for Damien Derwan, mobilitetsekspert ROMAX Consult, hvis selvkjørende kjøretøy ikke kjører våre belgiske veier, er det ikke et teknisk problem. «Det fungerer veldig bra. Vi kaller det en nivå 3 autonom bil fordi det alltid er en sjåfør om bord.»Spesifikt nevner det «Stor utfordring»for ham, er mer knyttet til Aksept og inkorporering i handel av bilister.

Selvkjørende biler har eksistert i flere tiår i en annen formfortsatte. Dette er fly som er perfekt i stand til å fly og lande på egenhånd.»

I følge denne eksperten skal de første 100 % selvkjørende kjøretøyene komme på veiene våre innen 2040 eller 2050, «Det vil si trafikk der oI sannhet er det ikke noe mer enn det, og det er ingen sjåfør i noen bil.»

Presentasjonsrisiko?

Disse selvkjørende bilene er sannsynligvis elektriske. Men hvem sier elbil, etterspørselen etter strøm øker. Er ikke det et problem fra et presentasjonssynspunkt? «For Ilya er ikke dette et nytt spørsmål. Vi har allerede gjennomført en studie i 2020 om integrering av det elektriske kjøretøyet i det elektriske systemet.»bekrefter David Zener, president for Forbrukersenteret hos Elia.

Tvert imot blir den autonome bilen sett på som en «Fantastisk mulighet»sa han til «Inkludere flere fornybare energikilder i systemet vårt.» Dette vil faktisk gi muligheter, spesielt for å lade opp kjøretøy på de mest passende tidspunktene. For eksempel når det blåser hardt eller solen skinner. Applikasjoner kan også legges til for å forbedre kontroll eller administrasjon. Så ulike aktører er noe optimistiske på dette.