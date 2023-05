Forbyr kjøp av eiendom: Florida-guvernørens angrep på kinesisk «innflytelse» | verden

«Vi vil ikke ha det kinesiske kommunistpartiet» ​​i Florida, ropte den valgte guvernøren på en pressekonferanse, og anklaget «amerikanske eliter» for å «ignorere dette problemet for lenge».

Ron DeSantis, valgt til å lede Florida i 2018, har satt søkelyset på staten hans ved å gjøre den om til et laboratorium for konservative ideer. Disse tiltakene vil tillate Florida å konfrontere «økonomiske, strategiske og sikkerhetsmessige» trusler fra Kina, forsikret han republikaneren, som kan starte seg selv når som helst i kampen om partiets nominasjon.

Mandag styrket Ron DeSantis også et forbud mot TikTok på telefoner til statlige tjenestemenn og et forbud mot universiteter i Florida fra å samarbeide med kinesiske institusjoner. Den lokale demokratiske opposisjonen kritiserte disse tiltakene som diskriminerende. Flere andre amerikanske land vurderer også muligheten for å begrense utenlandske statsborgeres erverv av land og eiendom.