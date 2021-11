Ford har annonsert at de kan lade en elbil så fort som mulig med full tank drivstoff

Produsenten presenterte en kabel som er i stand til å lade en elbil på bare 5 minutter.

En av de viktigste hindringene for allmennhetens bruk av elektriske kjøretøy, i tillegg til autonomi, er den spesielt lange ladetiden for batteriet. Der tankingen bare tar noen få minutter, tar en elbil mye lengre tid.

Løsningen kan imidlertid komme fra Ford, som for tiden jobber med Purdue University of America om en revolusjonerende ladekabel. Ifølge Ford ville kabelen deres lade en bil så raskt som mulig med full drivstofftank.

varmeproblem

Du har kanskje allerede lagt merke til når du lader telefonen at luften varmes opp og at kabelen og laderen også varmes opp. Det samme gjelder for elbiler, men med mye høyere spenning. Denne varmen begrenser den mulige ladehastigheten.

Det er mulig å redusere varmen i enkelte rom ved å bruke materialer av bedre kvalitet, men dette øker kostnadene. Men selv med andre deler begrenser varmen ladingen og fører til at batteriet brytes ned raskere.

kald løsning

Derfor er varmestyring viktig for å oppnå raskere lading. For å veilede det produserte team fra Ford og Purdue University en kabel med integrert væskekjøling. Dette er ingen ny oppfinnelse, da et lignende system allerede brukes i Mercedes i Formel 1, men disse systemene er verken beregnet på eller egnet for våre nåværende biler.

Takket være dette systemet kan strømmen gjennom kabelen stige til 2400 ampere, som er 4 ganger mer enn de beste strømkablene satt til 520 ampere. Med dette systemet rapporterer forskere en ladetid på mindre enn 5 minutter.

Det er imidlertid fortsatt mye forskning som gjenstår for å oppnå et funksjonelt produkt. En prototype forventes å bli testet i løpet av de neste 24 månedene.