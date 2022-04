Ford Mustang er nok en gang den mest populære sportsbilen…

De Ford Mustang Det er en veldig tilstedeværende bil på gata. Vi ser det veldig ofte i Belgiamen enda mer i land der skatteregler de er mindre strenge. Mot USADet koster mye mindre enn her.

S&P Global Mobility sier at 69 069 Mustang ble solgt over hele verden i 2021, ikke inkludert Mustang-E elektrisk. Ok, det er mindre enn i 2020 (80 577 enheter), men det har selvfølgelig å gjøre med leveringsproblemer som påvirker alle merker og deres kunder.

Imidlertid har populariteten skutt i været i noen land, som New Zealand (mer enn halvparten av salget enn før!), Brasil (+37,3%) og Sør-Korea (+16,6%).

Selvfølgelig er det ingen overraskelse at de fleste av Mustangene (52 414 enheter for å være nøyaktig) har funnet en kjøper i USA. Suksessen med dette ikonisk amerikansk modell er lett forklart av Kumar Galhotra, den store ford sjef «Mustang gir alltid en følelse av frihet. Hvis vi legger til dette hans designhans motorer Fantastisk og med en enorm lidenskapelig tilhengerskare over hele verden, er det forståelig hvorfor den har toppet listene i syv år på rad. »

Farvel fire sylindre

Om denne ledelsen fortsetter neste år gjenstår å se. I Belgia er mustang salg høst fordi det ble bestemt i fjor at 2,3-liters turboladet Ecoboost skulle utgå, Bare V8-modeller er igjen i vårt land (GT Y Mach 1, mens du er i USA GT500 og Ecoboost er også i katalogen).

På slutten av karrieren vil Mustangen bli erstattet i løpet av 2023.