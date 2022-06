Ford Mustang Mach E RWD (2022): Hva er inngangsverdien?

Kort Elektriske SUV-er Liten motor, lite batteri 56400 EUR

Det er begynnelsen av 2021 fort Rubicon krysset to ganger ved å introdusere Mach e-merket, merkets første elektriske SUV mustang. Nok til å få fans av den amerikanske hingsten til å hoppe som kunne ha betraktet det som helligbrøde. Tiden tok imidlertid en stor toll og fans av merket ble vant til det. Salgsmessig er dette fortsatt beskjedent med kun 760 solgte eksemplarer i 2021. Etter å ha prøvd GT .-versjon Noe som er det sterkeste, for noen måneder siden er det nå startnivåets tur til å gå over i våre hender.

Estetisk sett er Tygger Han viser en veldig selvsikker stil. I tillegg til navnet kunngjorde Ford at den deler noen elementer med sin populære hestetrimmet coupe eller cabriolet. Dette er riktignok ikke en feil, men det er ikke nærheten til frontlykter, baklykter med vertikale stenger, overfylte fendere eller et senket tak som gjør det mulig ved første øyekast å få plass til konvensjonelle modeller. En ting er sikkert, denne Mach e går ikke ubemerket hen, og mange forbipasserende snudde seg da vi passerte, spesielt på grunn av den fulle grillen forseglet med den ikoniske Mustangen. Legg merke til jo mer du legger merke til det fullstendige fraværet av Fords klassiske blå oval.

De tok også en nysgjerrig og underholdende titt på dørene som ikke har et håndtak, men en enkel knapp. Ford går enda lenger fordi førerens tastatur er utsmykket med et numerisk tastatur som lar deg gå inn i bilen uten nøkler, ganske enkelt ved å be om en kode.

Innvendig er vi tvunget til å merke oss den enorme 15,5-tommers multimediaskjermen, som gjør den til en av de største på markedet. er du her. Den går fint med væske og festes til de fleste kontroller, også de på klimaanlegget. Som et resultat av dette valget har instrumentpanelet blitt betydelig forbedret med en enkelt knapp, bilstartknappen. Dette midtdisplayet er koblet til et 10,2-tommers digitalt førervendt display som samler nøkkelinformasjon om kjøreretningen, for eksempel om hastigheten, tilstedeværelsen av kjørehjelpemidler, rekkevidde eller gir er aktivert. Mellom de to setene byr midtkonsollen på rikelig med lagringsplass.

Rommet bak er ganske generøst, og det samme gjelder lastevolum som varierer fra 402 liter (under stativet) til 1420 liter med setet foldet til 519 liter i 5-seters, takbelastet konfigurasjon. Til tross for høy lasteterskel er den enkel å bruke. Og alt dette er supplert med et bagasjerom foran på bilen med en kapasitet på 100 liter.

Hvem sier at inngangsmodellen betyr en liten motor og et lite batteri. Dermed er Mach e drevet av en 269 hk motor – ikke så latterlig – selv om de andre utviklet 294, 351 og 487 hk. Batterikapasiteten er også mindre med 76 kW mens andre modeller er utstyrt med en på 99 kW. Dermed er den erklærte autonomien den mest begrensede siden den ble erklært for en distanse på 440 km. Virkeligheten er åpenbart annerledes fordi vi på en blandet vei observerte et gjennomsnitt på 21 kWh / 100 km, det vil si en rekkevidde på 360 km. Det skal bemerkes at under denne testen aktiverte vi enkeltpedalsystemet som forbedrer energigjenvinningen.

For lading godtar Mach e 11 kW AC og 115 kW DC. Lavere verdier enn for andre versjoner opp til 150 kW. Interessante data, men langt fra å være de beste på markedet. Til tross for alt gjør dette det mulig å restituere 91 km på 10 minutter. Lader fra 10 til 80 % på 38 minutter.

I bruk er denne «mini»-motoren, med et dreiemoment på 430 Nm, mer enn nok til hverdagsbruk. Dermed blir skytingen fra 0 til 100 km/t utført på 6,9 sekunder og makshastigheten er 180 km/t, noe som gjør at den kan reise uten problemer på alle slags veier eller motorveier. Akselerasjon er relativt enkel og varierer i henhold til modusen som er valgt (Whisper for Calm, Active for normal og Untamed).

I motsetning til andre firehjulsdrevne versjoner, er Mach e bakhjulsdrevet. Tror ikke det forbedrer bilkjøringen, for det gjør det ikke. Mach e liker ikke å være overfylt, og hvis tanken er å bytte til en mer dynamisk modus som lar deg utnytte all kraften og maksimalt dreiemoment til motoren, vil du raskt legge merke til kroppsbevegelsene. En lite behagelig følelse forsterkes av den svært lette skyvekraften og vekten som kjennes under bremsefasene. Selv om denne variasjonen er den letteste i området på 1.969 kg, er den langt fra noen ballerina. Moderat dynamikk, Fords SUV veier ikke opp for det med stor komfort fordi den er relativt stiv, spesielt i baksetene. Hvis du vil ha mer sport, men også komfort, må du bryte banken og velge Mach e GT som selges for €84.100.