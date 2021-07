Ford Norge reagerer etter seks Mac-E-enheter overopphetet på grunn av områdebremsing

Ford har lovet å fikse et problem som har plaget mange Mustang Mac-E-biler i Norge, noe som resulterer i at alle elektriske snarveier stenges på et populært turiststed. Den amerikanske bilprodusenten bemerket at en programvareoppdatering ville løse problemet.

Som bemerket av det norskbaserte bilnyhetsbyrået Motor. Nei, Flere Mustang Mac-E-eiere sa at kjøretøyene deres plutselig stoppet da de tok veien fra den svingete og bratte “Eagle Road” til en av landets mest populære turistveier, giraffen. Alle Mustang Mac-E-enhetene som utsatte dette problemet, måtte føres til et nærliggende Ford-verksted.

Mac takler ikke bratte lange nedoverbakke Mac-er som Geranger og Trollsteigan i Ma I løpet av de siste 14 dagene har 6 biler blitt stoppet og hjulene låst. Forhåpentligvis vil OTA bli sendt raskere for 3k i fix Ohttps://t.co/lVzz8fFNro – கரினா 🚀🧠🕳🍩 🚘 🚀🧠🕳🍩 # HODL (carinalarsen76) 13. juli 2021

Hendelser relatert til Ford Mustang Mac-S ble bekreftet av Karl Martin Ronneberg, en forhandler med base i Eidstall og medlem av Norsk bilforbund (NAF). “Jeg fikk seks innløsninger av den samme bilmodellen på 14 dager,” sa han. Ronneberg bemerket at Mac-S måtte transporteres med en bergingsbil da kjøretøyene sto parkert.

Ford Norge svarte på hendelsen med å merke seg at det som skjedde med de seks Mac-S-ene var “(a) en sikkerhetsfunksjon som krasjer på grunn av en programvarefeil”. I følge Ronneberg drives alle kjøretøyene som er utsatt for problemet av maksimal regenerativ bremsing for å få maksimal batterilading på dreiemomentveien. Mac-S likte i utgangspunktet mer regionbremsing, noe som resulterte i at kjøretøyenes batterier ble for varme.

Da dette skjedde, ble Mustang Mac-E stoppet for å forhindre overoppheting. Heldigvis endte ikke problemet med de seks Mac-S-ulykkene det opplevde, selv om det var farlig å plutselig stoppe midt i en svingete vei. Ford Norway informasjonsdirektør Anne Sanstepi bemerket imidlertid at dette problemet bør løses gjennom en programvareoppdatering, selv om eiere bør skaffe det hos forhandleren. Han bemerket også at kundene kan få Mac-Ace-programvareoppdateringer på lufta, men lignende funksjonalitet er tilgjengelig fra september til oktober.

“Vi har blitt informert om det laveste antallet Mustang Mac-es i Norge, der elektromotoren er parkert loddrett nedover. Våre forhandlere har en programvareoppdatering som løser dette problemet. Alternativt kan kunder oppdatere Mustang Mac-e med OTA-oppdateringer. gjennom Power-up, som vil være tilgjengelig som en del av vår neste 21B-oppdatering – som vil finne sted i september / oktober i år, ”sa han.

Ford Norge reagerer etter seks Mac-E-enheter overopphetet på grunn av områdebremsing