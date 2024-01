Fordyp deg i uforlignelig musikklytting takket være disse trådløse JBL-hodetelefonene som for øyeblikket er 30 % rabatt under 2024-salget!

Fordyp deg i en oppslukende musikkopplevelse, fri for støyforstyrrelser, med trådløse over-ear-hodetelefoner med adaptiv støyreduksjon JBL Tune 770NC. Disse trådløse hodetelefonene er designet for å opprettholde integriteten til musikken din, og lover eksepsjonell batterilevetid på opptil 70 timer, og sikrer et uavbrutt lydspor hele uken, med JBL Pure Bass-lydkvalitet. I tillegg gir en hurtiglading på bare 5 minutter deg ytterligere 3 timers lytteglede. JBL Tune 770NC er lett og sammenleggbar og gir samtidig tilkobling til to Bluetooth®-enheter, slik at du kan holde deg tilkoblet uten å gå glipp av et anrop, selv mens du ser på en video på nettbrettet. Den gratis JBL Headphones-appen gir deg full kontroll over lydinnstillingene, med talemeldinger på språket ditt for å veilede deg. Administrer enkelt anrop og stemmeassistent direkte fra telefonen, mens VoiceAware lar deg holde deg oppmerksom på omgivelsene dine under samtaler. Med en rekke farger som gjenspeiler humøret ditt, tilbyr JBL Tune 770NC en kompromissløs lydopplevelse.

Hva er de beste fonduegrytene? Her er vårt utvalg og vår kjøpsguide. Er dette en god deal? JBL Tune 770NC-hodetelefonene skinner for tiden med et eksepsjonelt tilbud på Amazon, priset til kun €90 i stedet for €130. Denne attraktive reduksjonen er ikke langt bak, med konkurransedyktige priser på €105 på Coolblue og €100 på den offisielle JBL-nettsiden. Med en imponerende score på 4,5/5 fra 300 brukere, viser dette tilbudet i salgsperioden på Amazon seg å være en mulighet som elskere av lydkvalitet ikke bør gå glipp av.

JBL Tune 770NC JBL Tune 770NC ©Amazon Lev en unik musikalsk opplevelse – Takket være JBL Headphones-appen, tilpass JBL Pure Bass Sound for deg selv og nyt lytteopplevelsen som passer deg best;

langvarig lytting : Dra nytte av 70 timers batterilevetid og rask lading. Dra også nytte av 3 ekstra timers lytting på 5 minutter eller med USB-C-kabelen lad opp batteriet på bare 2 timer;

Fordyp deg i musikken din : Adaptiv støyreduksjon isolerer deg fra distraksjoner rundt deg, mens Smart Ambient vil fremheve omkringliggende lyder og stemmer;

Enestående komfort : JBL Tune 670NC har lette materialer, myke øreputer, et polstret hodebånd og en sammenleggbar design for å ta den med overalt og lytte til musikken din når som helst.

