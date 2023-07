Fordypningsklasser… naturfag og teknologi organisert fra begynnelsen av skoleåret ved den kommunale skolen på rue Pasteur i Chapelle

Elever ved den kommunale skolen i rue Pastur i Chapelle-lez-Herlaimont vil glede seg over en helt ny skoleplan fra skolestarten. Administrasjonen har faktisk bestemt seg for å organisere fordypningskurs i naturfag og teknologi. Alle fagene som er planlagt i skoleplanen vil dekke to aspekter.

«Den kommunale skolen i Rue Pastur blir en del av en ny bevegelse fra begynnelsen av neste skoleår. Faktisk har Utdanningsutvalget møttes flere ganger for å sette opp et felles program fra mottak til 6. trinn i grunnskolen.”, som indikerer retningen. «Vitenskap og teknologi dukket raskt opp som en drivkraft som tillot samarbeid mellom elever, blant lærere, men også som det første skrittet mot ekte kontinuitet i læringen.«

Det være seg lyden som kommer ut av radioen, treet som vokser i hagen, vannets syklus, brillene noen mennesker har på nesen, fuglene som flyr fra gren til gren, vitenskap og teknologi omgir oss hver dag. En bryter som aktiverer nattbordslampe etc. Det er i denne forstand at disse to fagene er privilegerte. «Skriftlig innhold (skriftlig uttrykk), berikelse av vokabular, generering av hypoteser, muntlig uttrykk (å kunne snakke og lytte), men vitenskap og teknologi kan være et tverrgående verktøy for mentale eller skriftlige beregninger (tall og funksjoner), bruken av ulike måleverktøy (mengder). , utvikling og lesing av grafer (databehandling)”, legger ledelsen til.

Dette prosjektet vil bli utført i to faser. Den første, gjeldende fra begynnelsen av skoleåret, består av én prøve per klasse per uke og tilsvarende tverrfaglig læring. Den andre fasen, som blir knyttet til den første måneden neste måned, vil innebære tett samarbeid med eksterne partnere som Cape Sciences, Cree of Mariemont, ULPs naturvitenskapelige fakultet.

«Det overordnede målet med programmet er å utvikle barnet i verden rundt seg, å utvikle et kritisk sinn, respekt for ulike meninger, samhold og lagånd, å tilegne seg den nødvendige kunnskapen for harmonisk videreføring av skolens læreplan.” konkluderer administrasjonen.