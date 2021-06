Foreldreboring kan føre til samtaler om samarbeid mellom Norge og Russland

Denne sommeren blir det mye leting etter olje og gass i Norge og Nord-Russland. På den norske siden av Barentshavet, mot øst, er det et felt som heter Stongnestind, som ligger på grenselinjen mellom Norge og Russland.

Agar PB hadde tidligere bestemt seg for ikke å grave brønner i dette feltet, men har nå endret beslutningen og vil bore i år. Selskapet borer først og fremst etter gass, som antas å utvide seg også på russisk side.

Som nevnt i den Avtale Maritime grenser mellom Norge og Russland og samarbeidet mellom Barentshavet og Polhavet, sammen med reservoarene spredt over både Norge og Russland, bør utvikles og utnyttes i fellesskap. Hvis selskapet finner noe der, gjelder klausulene i avtalen om hvordan man håndterer slike innskudd. Vedlegg 2 til avtalen kan tilby mange muligheter for virksomhet på begge sider av grensen.

Ikke uten problemer

Kejal Jeevar er direktør for Pedro Arctic. Han sier at hvis et betydelig funn skal gjøres i Stongnestint-området, kan det potensielt bli et av de største utenrikspolitiske spørsmålene i nordområdene.

“Hele energiverdenen vil vende blikket nordover hvis det blir gjort store grenseoverskridende funn her. Når det gjelder ringvirkningen er det ikke uten problemer. På grunn av krisen i Ukraina er en del av olje- og gassektoren underlagt sanksjoner. mot Russland. Sårt tiltrengt, noe som vil skape vanskeligheter “.

Jeever sier det er åpenbart at disse avsidesliggende områdene automatisk vil generere betydelig aktivitet i østlige og vestlige Finmark og nordvest i Russland.

“Hvis Russland gjør funn i dette området, eller hvis det er lenger nord i Nord-Barentshavet, kan ikke Norge i det minste vurdere hvor mye innskudd det er på norsk side. De kan ikke gjøre dette uten å bore vurderingsbrønner. Så kan man forestill deg bare hva dette betyr politisk i Norge, fordi Nord-Barentshavet er en av de mest konkurransedyktige ressursene i Norge, sier Jeever:

“Det er veldig spennende fordi resten av Norges olje- og gassressurser ligger i disse områdene. Naturgass vil være en av veiene fremover for rent hydrogen, noe som vil løse verdens klimautfordringer, noe som ikke vil være mindre relevant delvis.”