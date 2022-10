Forelsket Renaud går ut på banen med sin nye partner

Folket og kongefamilien

Som 70-åring får Renaud kontakt med kjærligheten igjen. Fra sitt tilfluktssted i L’Isle-sur-La-Sorgue gjenoppdaget Pénix gleden ved en fotballkamp fra tribunen sammen med sin nye kamerat.

En duo gjorde en bemerkelsesverdig opptreden på arenaen til Nantes» Beaujoire Stadium torsdag kveld… Renaud og hans nye partner deltok på kampen mellom FC Nantes og Qarabag 27. oktober. Sangeren og kjæresten ble dermed vitne til Kanariøyenes seier over aserbajdsjanerne (2-1).

Parets tilstedeværelse er ikke overraskende siden den unge damen er fra Nantes. Kunstneren og hans kompanjong har tilbrakt tid de siste ukene i Trentemault, en tidligere fiskerlandsby ikke langt derfra. Å se Renaud kysse partneren sin på en offentlig benk unnlot ikke å overraske lokalbefolkningen, som «Brassy Ocean» beskrev som …

I sin 20. oktober-utgave avslørte Paris Match denne nye romantikken som Renaud aldri forventet. Han smilte ved et bord på en travel terrasse og gikk i gatene i Paris hånd i hånd med sin unge partner … Mr. Renard fremsto i fin form som om han hadde gjenopplivet sitt hjerte.

«Han har allerede gjort føniks-trikset mot oss tre ganger, sa en fetter til Paris Match. Men siden han ble skilt fra Roman, har han vært så oppildnet av kjærlighet. Og så har han blitt tatt som et sår. Det har satt ting på plass igjen, det er morsomt. » En ny idyll, et nytt album å beskytte, et nytt liv i Paris og turer til Nantes, langt fra hans retrett på L’Isle-sur-La-Sorgue… Med sine 70 nyter Renaud dette helt uventede kapittelet.