«Forest National er unik»: Patrick Bruel avslører hvorfor artister elsker dette konsertstedet så mye

Når det gjelder artisten, er det mange elementer som gjør at denne konsertsalen skiller seg ut.

«Det er en konfigurasjon på Forest National som kretser rundt og er helt nær overalt. Det er forholdet mellom lyden og deretter spekteret til alle artistene som har lykkes der. Det er en historie, det er noe. Å synge i skogen betyr noe for hver enkelt av oss. Et minne til oss alle. , to minner, ti minner… Jeg, jeg har gjort det mer enn tretti ganger. Det siste gale minnet på dagens dato var bursdagen min. 2019 ble feiret i tre dager. Deretter , i 1973, da jeg var en 14 år gammel gutt, hadde jeg mitt første minne om Forest of Stones, denne myten. Jeg dro for å se konserten. Så, ja, det er noe som skjer i det. Dette rommet . Så er det noe på gang med den belgiske offentligheten, men det gjenstår å bevise.».