Forever Skies solgte 80 000 eksemplarer i løpet av de første 2 ukene med første tilgang

Far From Home, Forever Skies har annonsert at førstepersons sci-fi-overlevelsesspillet har solgt mer enn 80 000 eksemplarer i løpet av de to første ukene av lanseringen av tidlig tilgang. Spillet har for øyeblikket en 89% positiv vurdering på Steam basert på over 1700 anmeldelser.

» Vi er veldig fornøyd med resultatene som er oppnådd på så kort tid. På den ene siden gikk salget over forventningene, på den andre siden mottakelsen av spillerne til spillet. En poengsum på 89 % av over 1700 Steam-brukeranmeldelser for et Early Access-spill er et tegn på at vi har lykkes med å oppnå kvaliteten spillerne forventer. Andrzej Blumenfeld, Gameplay Lead, Langt hjemmefra

Utviklerne samlet inn dataene sine på Steam og i spillet for å samle en rekke salgs- og spillstatistikker.

Teamet har også nettopp sluppet sin første innholdsoppdatering for Forever Skies, som gir en samling av nye spillelementer, rettelser og balanser som er etterspurt av fellesskapet.

Inkludert i listen