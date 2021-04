Forex-Dollar avanserte etter amerikanske data, men er på vei til sin største månedlige nedgang siden juli

* Sterke amerikanske data hjelper dollaren * Investorer tar fortjeneste på korte dollarinnsatser * Diagram: Globale valutakurser https://tmsnrt.rs/2RBWI5E (Legger til ny kommentar, amerikanske data, valutatidsplan, prisoppdateringer, endringer etter linje, dato linje) av Gertrude Chavez-Dreyfus New York (Reuters) – Dollaren økte på fredag ​​og utvidet gevinster etter optimistiske data om personlig inntekt og utgifter i USA, samt produksjon i det amerikanske Midtvesten, med markedsdeltakere som også fikk fortjeneste fra korte dollar valutaposisjoner. Denne måneden. Dollarindeksen falt 2,4% for april, den verste månedlige ytelsen siden juli 2020. Data viser en 4,2% rebound i USAs forbruksutgifter i mars, midt i en økning på 21,1% i inntekt da familier mottok ekstra penger for koronaviruslindring fra regjeringen., Støtt dollaren. Dette førte til en økning på 0,4% i kjerneindeksen for personlig forbruk (PCE), sammenlignet med en økning på 0,3% i forrige måned. “Dette vil være tredje gang i år at PCE-avlesningen har slått forventningene,” sa Adam Corbett, valutaanalytiker i Cambridge Global Payments, i et forskningsnotat etter dataene. “Fed-styreleder Jerome Powell forble fast på Fed-renten og det kvantitative lettelsesprogrammet på onsdag, og lot handelsmenn være urolige over at inflasjonen kunne løpe – og løpe raskt.” Likeledes steg dollaren også etter at Chicago Purchasing Management Index (PMI) viste en aprillesning på 72,1, det høyeste nivået på nesten fire tiår. Midt på morgenen var dollarindeksen i ferd med å avslutte uken flat, til tross for at den falt 2,4% for måneden som helhet. Den siste økningen var 0,4%, 91,007. “Denne nåværende styrken i dollaren vil sannsynligvis være fokus for denne sesongmessige trenden som vi pleier å se i mai og juni,” sa Mazen Issa, senior valutaanalytiker i TD Securities i New York. “I det vesentlige den siste dagen i første kvartal så vi dollaren vende seg til den mykere siden, og den har fortsatt uforminsket siden den gang, til tross for sterke lønnslister i begynnelsen av april. Sesongmessige trender indikerer at april er en av dollarens svakere måneder.” Den kanadiske dollaren steg til mer enn tre år på 1.2268 kanadiske dollar til dollaren fredag, på kurs for en ukentlig gevinst på 1,6%, som vil være den største siden begynnelsen av november. Den amerikanske dollaren satte seg sist på 1,2280 kanadiske dollar. Etter Feds pengepolitiske møte på onsdag, erkjente Powell veksten i den amerikanske økonomien, men sa at det ikke var tilstrekkelig bevis for “ytterligere betydelig fremgang” mot utvinningen for å rettferdiggjøre endring av hans for enkle monetære oppsett. Feds forsiktighet var i markant kontrast til Bank of Canada, som allerede har begynt å redusere sine aktivakjøp. Den råvarekoblede kanadiske dollaren fikk ekstra støtte fra en seks ukers høy oljepris, sammen med en økning i tømmerprisene. En økning i råvareprisene støttet tidligere den australske dollaren, men i New York-økten falt den 0,3% til $ 0,7740 på grunn av dollarens brede styrke. Euroen falt 0,4 prosent til 1,2071 dollar. Den steg med omtrent 3% for måneden mot dollar og falt 0,2% for uken. Dollaren steg også mot yen og økte 0,1% til 109,05, opp 1% i løpet av uken. ==================================================== = = ====== Valuta Kurs Kurs kl 10:48 (1448 GMT) Beskrivelse RIC Sist Lukk US Pct Endring YTD Pct Lavt bud Lavpris Sitat Forrige økt Endring Dollarindeks 90,9450 90,6200 + 0,37% 1,071% +91,0450 +90,5880 EUR / USD 1,2075 $ 1,2122 -0,38% -1,17% + $ 1,2127 + $ 1,2061 $ / JPY 109,0750 108,9150 + 0,15% + 5,57% +109,1200 +107,7100 EUR / JPY 131,71 131,99 -0,21% + 3,77% +132,1900 +131,4600 USD / SWT 0,9105 0,9089 + 0,19% + 2,93% +0,9118 +0,9082 GBP / USD 1,3867 USD 1,3946 -0,56% + 1,50% + USD 1,3958 + 1,3845 USD / CAD 1,2284 1,2278 + 0,05% -3,53 +1,2294 +1,2266 AUD / USD 0,7739 USD 0,7766 – 0,34% + 0,60% + 0,7784 + 0,7731 EUR / Sveitsisk 1,0994 1,1013 -0,17% + 1,73% +1,1022 +1,0985 EUR / GBP 0,8706 0,8691 + 0,17% -2,58% +0,8717 +0,8682 NZ $ 0,7196 0,7243 0,60% + 0,25 % + $ 0,7254 + $ 0,7192 / du Lar Dollar / Norge 8.2715 8.1895 + 1.12% -3.56% +8.2815 +8.1820 Euro / Norge 9.9880 9.9355 + 0.53% -4.58% +9.9915 +9.9215 $ / Sverige 8.4203 8.3705 + 0.21% + 2.73% +8.4257 +8.3620 Euro / Sverige 10.1677 10,1460 + 0,21% + 0,91% + 10,1746 + 10,1385 (rapportert av Gertrude Chavez-Dreyfus; Medrapportering av Rietvek Carvalho, redigering av Hugh Lawson og Mark Heinrich)