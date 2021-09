Forex – Dollar svekkes etter ADP -svikt, Euro når en måneds høyde

* Diagram: Globale valutakurser https://tmsnrt.rs/2RBWI5E Av Chuck Mikolajczak NEW YORK, 1. september (Reuters) – Dollaren falt mot en kurv med store valutaer onsdag etter at den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten falt under et nivå Mye mer enn forventet, mens euroen slo seg ned nær en måneds høydepunkt for inflasjonshensyn. Dollaren økte til tap etter at ADPs nasjonale sysselsettingsrapport viste at private lønninger steg med 374 000 i august, opp fra 326 000 i juli, men godt under forventningene til 613 000. Rapporten kommer foran torsdagens ukentlige arbeidsledighetskrav og Augusts sentrale stillingsrapport fra regjeringen, som kan gi ledetråder om Feds politikk. “Det handler om bekymringer for (det alternative) deltaet som begynner å strømme inn i økonomien, og det tynger dollaren. Markedet reviderer sine lønnsberegninger fra gården nedover på fredag ​​etter noen av dataene vi så,” sa Joe Manimbo, Markedsanalytiker i Western Union Business Solutions i WASHINGTON, DC: “En uke, så vi må se.” døren til en forestående tilbaketrekning og holde dollaren i uorden. »Dollaren har vært på defensiven siden Federal Reserve -leder Jerome Powell sa på Jackson Hole -konferansen fredag ​​at avsmalning kan starte i år, men sentralbanken hadde det ikke travelt for å heve renten. Påvirke den økonomiske oppgangen også for å opprettholde sentralbankens posisjon på den pessimistiske siden. Andre data viste at produksjonsaktiviteten i USA økte mer enn forventet i august, men målingen av sysselsetting fra fabrikken falt til det laveste nivået i ni måneder. Dollarindeksen ryddet 0,219%. I mellomtiden steg euroen mot dollaren til en måneds høyde da inflasjonsfrykten vedvarte etter at data publisert tirsdag viste at inflasjonen i eurosonen steg til 3% år-til-år i august, den høyeste på tiår og over. Sentralbankens mål er på 2%, i tillegg til 2,7% Reuters -prognosen. Euroen steg 0,32% til 1,1845 dollar, det høyeste nivået siden 5. august. Den tyske sentralbankens president Jens Weidmann sa onsdag at inflasjonen i eurosonen risikerer å overgå den europeiske sentralbankens forventninger, og sentralbanken bør også forberede seg på slutten av $ 1,85 billioner. European Epidemiological Emergency Procurement Program (PEPP). Den europeiske sentralbanken skal etter planen holde et politimøte 9. september. Den japanske yenen var opp 0,01% mot dollaren på 110,02 per dollar, mens det britiske pundet sist handlet på 1,3783 dollar, en oppgang på 0,21% på dagen. ====================================================== == ====== Myntkurspriser kl. 10:41 (1441 GMT) Beskrivelse RIC Siste US Pct Lukk Endring YTD Pct Bud Lav Bud Lav Forrige Sesjonsendring Dollarindeks 92,4440 92,6620 -0,22 % 2.737 % +92.7900 +92.4140 EUR / $ 1,1847 1.1809 + 0,32% -3,04% + 1,1849 + $ 1,1794 / yen 110,0200 109,9950 + 0,02% + 6,48% +110,4150 +109,800 EUR / 130,32 129,88 + 0,34% + 2,68% +130,4400 + $ 129,8900 / CHF 0,9148 0,9153 -0,04% + 3,41 % +0.9189 +0.9146 GBP / $ 1.3783 USD 1.3756 + 0.22% + 0.91% + 1.3797 USD + 1.3732 / CAD 1.2624 1.2614 + 0.10% -0.85% +1.2637 +1.2581 AUD / USD 0.7368 USD 0.7314 + 0.74% -4.22% + 0.7373 USD + 0,7308 EUR / sveitsisk 1,0836 1,0806 + 0,28% + 0,27% + 1,0850 + 1,0807 EUR / GBP 0,8593 0,8582 + 0,13% -3,85% + 0,8595 +0,8574 NZD 0,7067 $ 0,7050 + 0,26% -1,57% + 0,7071 + $ 0,7034 / USD / Norge 8.6815 8.6915 -0.24% +0.98% +8.7100 +8.6690 EUR / Norge 10.2855 10.2636 +0.21% -1.73% +10.2888 +10.2460 / Sverige 8.6057 8.6237 +0. 09% +4,99% +8.6465 +8.6048 € / Sverige 10.1961 10.1870 +0.09% +1.19% +10.2070 +10.1825 (Rapportering av Chuck Mikulajczak Redigering av Mark Heinrich)