Forex trading mot dollar stiger foran Powell Bitcoin faller

* Diagram: Globale valutakurser https://tmsnrt.rs/2RBWI5E (Legge til kurs, oppdatere kurs, endre dato, tidligere London) Av Karen Brittel NEW YORK, 22. juni (Reuters) – Dollaren steg tirsdag foran Fed-leder Jerome Powell vil vitne før kongressen, med investorer som er ivrige etter å se om Powell vil bestride synspunktet om at Federal Reserve sannsynligvis vil øke renten raskere enn tidligere forventet når inflasjonen tar seg opp. Dollaren har steget siden den amerikanske sentralbanken onsdag sa at beslutningstakere forventer å heve renten to ganger i 2023. Dette har ført til at investorer har revurdert veddemål om at den amerikanske sentralbanken vil tillate inflasjon på høyere nivåer i en lengre periode før renten økes. . “Jeg tror i dag at Powell vil kunne tilbakestille meldingen sin,” sa Edward Moya, sjefsmarkedsanalytiker ved OANDA i New York. “Investorer ønsker å få bedre oversikt over om Powell vil trekke seg litt tilbake fra den ekstra hawkishnessen vi fikk i forrige uke.” Dollarindeksen steg 0,11% til 91,998, men slo seg ned under en to måneders høyde på 92,408 hit på fredag. Euroen falt 0,09 prosent til $ 1,1906 og dollaren steg 0,30 prosent til 110,69 yen. Powell sa at han ønsker å se mer fremgang i sysselsettingen før han strammer inn politikken. I forberedte kommentarer utgitt mandag sa han at økonomien fortsetter å vise en “bærekraftig forbedring” fra koronaviruspandemien og fortsatte gevinster i arbeidsmarkedet, men at inflasjonen “har steget betydelig de siste månedene.” Powell gikk ikke nærmere inn på muligheten for at den amerikanske sentralbanken måtte få fortgang i planene om å angre noe støtte for økonomien på grunn av den raskere prisveksten. Noen analytikere spekulerte også i at forventningene om renteforhøyelse kan gjenspeile synspunktene til mer hawkiske Fed-medlemmer og ikke-stemmeberettigede medlemmer i stedet for kjernegruppen av forsiktige Fed-beslutningstakere som dominerer politikken. Debatt om når og hvordan Federal Reserve kunne begynne å kutte ned på en viss massiv stimulans for økonomien dukket opp på mandag, da to amerikanske sentralbankansatte tydeliggjorde sin støtte til et tidligere uttak, og en tredje sa at enhver endring var fortsatt dempet. veier unna. Bitcoin falt til sitt laveste nivå siden januar på tirsdag, og økte tapene som brøt ut dagen før da Kinas sentralbank forsterket sitt slag mot kryptovalutaer. Det var sist på $ 29 497, en nedgang på 6,76% fra i dag. ===================================================== == ====== Priser på myntpris kl. 09.32 (1332 GMT) Beskrivelse RIC Siste pct. Lukk USAs endring YTD Pct. Bud Lavt bud Lav sesjonsdollarendring 919980 911.9110 + 0,11% 2.242% + 92.1390 ​​+911.8900 EUR / USD 1,1906 $ 1,1918 -0,09% -2,55% + $ 1,1920 + $ 1,1881 USD / Yen 110,6850 110,3500 + 0,30% + 7,16% + 110,7150 +110,3600 EUR / Yen 131,78 131,46 + 0,24% + 3,83% +131,8100 + $ 131,2300 / CHF 0,9197 0,9178 % + 3,94% +0,9212 +0,9178 GBP / $ 1,3892 $ 1,3934 -0,29% + 1,69% + $ 1,3937 + $ 1,3861 / CAD 1,2386 1,2362 + 0,19% -2,73% +1,2340 +1,2360 AUD / $ 0,7514 $ 0,7542 -0,37% -2,32% + 0,7545 $ 0.7495 EUR / Sveitsisk 1.0949 1.0939 + 0.09% + 1.31% +1.0952 +1.0938 EUR / GBP 0.8568 0.8551 + 0.20% -4.13% + 0.8582 + 0.8552 NZD 0.6986 $ 0.6992 -0.04% -2.67% + $ 0.6994 + $ 0.6964 / USD / Norge 8.5965 8.5800 + 0,24% + 0,16% +8,612 5 +8,5725 EUR / Norge 10,2340 10,2112 + 0,22% -2,23% +10,2487 +10,2091 USD / Sverige 8,5393 8,5287 +0,1 0% + 4,18% +8,5662 +8,5268 EUR / Sverige 10,1679 10,1575 + 0,10% + 0,91% +10,1863 +10,1538 ( Ytterligere rapportering av Ritvik Carvalho i London, redigering av Nick Ziminski)