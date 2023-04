Forfatter av en brutal assist, Leandro Trassart bidro til Arsenals avgjørende seier over Leeds, Castagne assister

Under press etter solid suksess City of Manchester vs Liverpool Tidligere var Arsenal uberørt av Gunners» rolige seier mot Leeds (4-1).

En seier uten debatt mot den 16. kampen i Premier League med stempel av Gabriel Jesus, Forfatter av Twin. Etter åpningsmålet på halvtimen gjennom en straffe, ventet brasilianeren Ben White Ta pausen og gjør 3-0 før timen for å sette en stopper for spenningen.

Ex-borger er et mål å betale for de fleste Leandro Trassart, har belgieren gjort det meste av jobben alene før han instinktivt serverte lagkameraten på et platå i området. 8. assist, allerede, for Trazzard siden han ankom Arsenal i januar. The Devil benytter anledningen til å glemme sitt halvhjertede rally med den belgiske utvelgelsen. Kanskje for selvsikre og sikre på styrkene sine, lot Gunners nullen glippe mot slutten av kampen og slapp inn et mål. Rasmus Christensen I det 75. minutt. Men til slutt tok de igjen en tremålsledelse. Xhaka granitt En kirurgisk ballong er på plass Martin Odegaard.

Gunners utnytter denne dyrebare seieren for å gjenvinne en liten ledelse over City. Med 72 poeng (og en kamp mer) er Arsenal 8 poeng foran Mancunian.

ved siden av han, Timothy Castagne Ga en assist for Leicester City mot Crystal Palace. Det var til slutt ubrukelig fra gruppenALBERT SAMBY LOGONGA, reserver, vant 2-1. Foxes faller til 18. plass, den første nedrykksplassen på slutten av sesongen. Ugyldig fase Spilte hele spillet.