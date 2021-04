Forfatter som først publiserte i Tiverton Gazette er nå en bestselger

En forfatter som først ble publisert på skolen i en historiekonkurranse organisert av Tiverton Gazette, er nå en internasjonalt bestselgende forfatter.

Kate Lord Brown, som nå bor i Dulverton, gikk på skolen på Redvers og Blundell, har sett sine viktigste bøker utgitt over hele verden på flere språk.

Hun var finalist i ITVs The People’s Author-konkurranse og var en regional vinner i BBCs International Radio Dramaturgy Competition. Etter mange år å ha bodd og jobbet i utlandet, returnerte Kate til Devon og var bare finalist i RNAs Elizabeth Goudge Trophy i 2020.

“Jeg tror folk trenger å unnslippe historier mer enn noen gang akkurat nå,” sa han.

Kates bøker er historisk fiksjon.

“Jeg elsker å finne fantastiske utdrag av glemt historie, som de kvinnelige Spitfire-pilotene fra ‘The Beauty Chorus’ og de kvinnelige soldatene fra ‘The Perfume Garden’, som finner sted under den spanske borgerkrigen. Den romanen var på listen over årets romantiske roman. “

Kates siste roman, ‘A Season of Secrets’, ble nettopp utgitt denne måneden av Orion.

Hun forklarte: «Den var inspirert av en vakker tiara som jeg så på The Antiques Roadshow. “Mens jeg forsket på boken, var jeg heldig å snakke med Geoffrey Munn, smykkeeksperten.”

Romanen er også utgitt i Norge og Tyskland, der Kates bøker er bestselgere.

Hun la til: “‘Den er over tolv måneder, og historien strekker seg fra første verdenskrig til 1970-tallet, og avdekker hemmelighetene til tolv fødselssteiner og mysteriet bak en uvurderlig diamantbrosje.”

Hun beskrev plottet med å si: ”Når Grace Manners flytter inn i en liten hytte på Wittering Manor-eiendommen, håper hun at det blir den perfekte nye begynnelsen etter at livet hennes ble revet fra hverandre for syv måneder siden.

“Siden mannen hennes forsvant, sammen med det meste av pengene hennes, har Grace slitt med å få endene til å møtes, men nå jobber hun for den eksentriske Fraser Stratton, og har sitt eget rom for å lage sine delikate smykker igjen.

“Men når Grace begynner å avdekke historien bak en vakker diamantbrosje, blir hun oppslukt av en mystisk familiehemmelighet som truer med å ødelegge det lille hun har igjen.”

Fremhev Tiverton, Devon ved å bli områdeambassadør.

Klikk her for å finne ut mer!