Forfatteren av bueskytingsangrepet i Norge er satt i medisinsk varetekt – International News

En norsk domstol har kunngjort at læreren har blitt varetektsfengslet til fredagDødelig bueskyting i Norge, I sammenheng med økende spørsmål om hans psykiske helse. Espen Anderson Breten vil bli varetektsfengslet i fire uker som et forholdsregel, i de to første isolasjonene, avgjorde dommer Ann Mickelson.

Dane, 37, mistenkt for å være en islamsk ekstremist, innrømmet å ha drept fem mennesker og skadet tre andre onsdag i Kansberg (sørøst), hans psykiske tilstand og kriminelle ansvar for det.

Advokat Ann Iron Swan Mathiason sa på forhånd at hans høring før rettssaken ville være på en medisinsk institusjon. – Han ble tatt hånd om av helsetjenester etter en vurdering av helsen hans torsdag kveld, sa han til AFP fredag.

“Frem og tilbake i helsevesenet”

Proton begynte å gjennomføre en psykiatrisk vurdering torsdag for å avgjøre om en kriminell kunne holdes ansvarlig for sine handlinger. Resultatene forventes å ta flere måneder. Hans advokat, Frederick Newman, sa til avisen Viji at “dette indikerer at dette ikke er alt.” “En full rettsmedisinsk vurdering vil avklare ting.” Dommerens avgjørelse fredag ​​kom på slutten av en forenklet prosedyre, der den mistenkte ikke dukket opp, ettersom Dan hadde samtykket i varetekt på forhånd.

De sier at myndighetene ikke har utelukket hypotesen om galskap som et tegn på en “terrorhandling” hvis angrepene varer. “Det er ingen tvil om at denne handlingen tydelig indikerer at det kan være en terrorhandling, men nå er det viktig at vi fortsetter med etterforskningen og avklarer motivene til den mistenkte,” sa BST -sjef for sikkerhet, Hans Schwarzowalt.

“Dette er en person som har gått frem og tilbake i helsevesenet en stund,” sa han uten ytterligere detaljer. Tidligere rapportert for ekstremisme, innrømmet Breten, som hadde konvertert til islam for noen år siden, under rettssaken at han hadde utført et væpnet angrep med bue og piler. – Han fortalte oss hvorfor han gjorde dette, men vi kan ikke si noe til publikum om hans intensjoner på dette tidspunktet, sa advokaten til AFP torsdag.

Nabo “ødelagt”

Den mistenkte er “kjent” for PST, som er spesielt ansvarlig for terrorbekjempelse i Norge, men noen detaljer er gitt. “Tidligere var det frykt knyttet til intensivering,” sa politibetjent Ole Frederub Severut. Denne frykten var 2020 og tidligere og førte til politiets forfølgelse, sa han.

Ifølge norske medier har Breten vært mål for to rettsavgjørelser tidligere: forbud mot å besøke foreldrene etter å ha truet med å drepe faren i fjor og en dom for 2012 for tyveri og hasjkjøp. Videoen av hennes dating har også kommet frem i 2017, hvor hun uttaler en tone som truer tillitskarrieren.

Ifølge politiet drepte Pradhan alene fire kvinner mellom 50 og 70 år og en mann flere steder i Kansberg, en liten by med rundt 25 000 mennesker, omtrent 80 kilometer vest for Oslo.

Den nye norske statsministeren Jonas Kahr Store forventes i løpet av dagen i denne sjokkerende byen. Blomster og lys ble plassert på flere kriminalitetssteder.

Sweeney Westot, en 75 år gammel pensjonist, vandret i gatene i Hitekada, der to av naboene og vennene hans ble drept i huset. “Jeg er helt ødelagt. Jeg vil aldri krenke det,” sa han til AFP.

Anonym, en nabo beskrev Breton som en uvennlig person. “Et smil, ingen uttrykk i ansiktet” og “alltid alene” sa han til AFP. Flere planlagte islamske angrep i Norge har blitt hindret tidligere. Men landet har vært plaget av to høyreekstreme angrep det siste tiåret, særlig 22. juli 2011 av Anders Behring Breivik (77 drepte).