Forfatteren av doublen med Norge var Hollands toppscorer for sesongen foran Mbappe.

Til slutt er det bare én igjen. Erling Holland gikk ikke glipp av muligheten til å fullføre sesongen 2022-2023. Denne tirsdagen trengte Champions League-vinneren med Manchester City et smalt mål mot Kypros i en EM 2024-kvalifiseringskamp for å gå forbi Kylian Mbappe. Den franske stjernen scoret sitt 54. mål tidligere på dagen for å gi Blues en (1-0) seier på straffespark mot Hellas.

Nesten et mål per kamp

Uansett, Erling Haaland, som allerede hadde brutt Premier League-scoringsrekorden på en enkelt sesong med 35, etterlot seg ikke annet enn smuler til konkurransen. For hans 57. opptreden i alle konkurranser for klubben hans Manchester City, tok det norske utvalget hans tall til 56 mål med et dobbelt århundre. En viktig statistikk i kampen om Ballon d’Or.

Mellom Champions League, det engelske mesterskapet og FA-cupen er det en måte som ingen andre kan markere litt mer spenning for vinneren av nesten alt denne sesongen. For Holland var det bare landets manglende evne til å kvalifisere seg til ligacupen og verdensmesterskapet som unngikk ham.