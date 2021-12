Forfatteren av drapsserien forutså sine egne forbrytelser i bøkene sine

“Vi kjenner til bøker skrevet av den mistenkte under et pseudonym som en del av vår etterforskning,” bekreftet en talsmann for Denver-politiet til AFP torsdag.

Skytteren, identifisert av politiet som Lyndon McLeod, ga ut en trilogi kalt “Sanction” mellom 2018 og 2020 under navnet Roman McLeod.

På bilder av de forskjellige sosiale mediekontoene hans har han langt skjegg og brunt hår og tatoveringer.

Etter uttalelsen publisert på forfatterens nettside, følger han konseptet «politiker/milliardær som ønsker å bruke genteknologi til å omskrive DNAet til kriminelle som seriemordere eller gjerningsmenn».

I følge amerikanske medier dreper en mann ved navn Lyndon McLeod karakteren Michael Swinyard i en bygning i Denver i det første bindet.

Myndighetene bekreftet at et av ofrene hadde samme navn og ble drept på adressen nevnt i boken.

I et annet bind beskriver forfatteren drapet på en kvinne ved navn Alicia Gardinas, som ble identifisert som et av ofrene.

Den mistenktes navn står også på administrative dokumenter knyttet til et lokaler kjøpt av Gardinas for noen år siden.

I et innlegg på nettstedet hans ba «Roman McLean» om å blande fiksjon og «mennesker» og «virkelige hendelser» for å «viske ut grensen mellom eksistens og det mulige».

Mandag åpnet den 47 år gamle våpenmannen først ild mot en tatoveringssalong i Denver, og drepte en tatovør og salongeier, Alicia Gardinas.

Deretter såret han Michael Swinyard og flyttet deretter til Lakewood, en forstad til Denver, hvor han drepte en mann på en annen tatoveringssalong og deretter en hotellresepsjonist.

Han ble skutt og drept av en vakt som ble såret i en skuddveksling.

Politiet sa tirsdag at den mistenkte så ut til å være “målrettet mot spesifikke individer” og at han hadde “personlige eller profesjonelle forhold” til noen av ofrene.

Resepsjonisten var ikke i slekt med våpenmannen, men politiet sa at han hadde “kontakter” med hotellet.

Lyndon McLeod var allerede under politietterforskning i 2020 og 2021, men ingen sak er startet og motivet for angrepene er ennå ikke fastslått, sa politiet.