Forfatteren sier at prins Williams ansatte ‘plantet historier om Harrys psykiske helse’

Prins Harrys splittelse med broren vekket frykt for hans “mentale helse” av Williams stab, som ble rapportert av en kongelig innfødt.

Kampanjen mot Harry skal ha startet etter et intervju i 2019, der brødrene «har gått en annen vei,» sa Omid Scoby, biograf av hertugen av Sussex.

I en ny dokumentar om oppløsningen av brødrenes forhold, sa Scoby at Kensington Palace siden har begynt å kreve rettigheter mot Harry.

I et 2019-intervju med ITVs Tom Bradby etter hans Sussex-turné i Sør-Afrika, kommenterte Harry at han og William var “på forskjellige veier”. Megan sa at hun “ikke trives” og ikke hadde støtte fra den kongelige familien.

Intervjuet skapte overskrifter over hele verden, og ble fulgt av en kampanje lansert av Williams assistenter – selv om han ikke ga bevis for å støtte hans forklaringer og tips fra personalet om Harrys humør, sier Scoby.



(Bilde: Getty Images)



Scoby fortalte en ny ITV-dokumentar: «Jeg vil si at det ikke var tilfeldig at det skjedde like etter at det ble sendt, og til og med neste dag sa kildetilbud fra en seniorhjelper i Kensington Palace at William var bekymret for brorens mentale helse.

“Det matet Harry med en så stygg ting at det gikk ubemerket. Nå vet ingen om William ledet det eller ikke, men det var fra familien han sa at han var sjefen.”

Scoby fortsatte: ”Megan var motivert og klar til arbeid, og det brøt øyeblikkelig fjærene.

“Hun er en kvinne i 30-årene, jeg tror hun er bevist for seg selv og de hun jobber for, til da vet hun hva hun gjør.

“Hun kommer definitivt ikke til å forvandle seg til å behage de rundt seg.



(Bilde: Getty Images for Global Citizen)



Når han snakket i dokumentaren, mener statsforfatter Robert Lacy at William ikke er glad for Megans engasjement i den kongelige familien.

Han sa: “Noen nær William fortalte meg at William følte fra begynnelsen at Megan hadde en agenda.”

Royalisten Benny Jr. sa også at han hadde hørt historier om at Megan “opprørte” folk.

Siden de flyttet til USA, har Harry og Megan vært kritiske til den kongelige livsstilen i intervjuer med amerikanske medier.

Harry sa at han visste at han ikke hadde ønsket det siden han var i begynnelsen av 20-årene, og at Megan hadde kommet med rasistiske påstander.