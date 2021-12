Korrupsjon i Norge: Forferdelig bonus for norske ledere

Hele Norge er i opprør: Mens regjeringen må stikke hånden i lomma for å redde Norge, har lavprisselskapet Jacob Shram, selskapets avtroppende konsernsjef, fått millioner av norske kroner i bonus. For resultater hentet fra lederen av selskapet.

I følge pressemeldinger mottok Jacob Shram og selskapets finansdirektør sammen 22 millioner kroner, eller mer enn to millioner euro hver.

Nyheten, publisert i Dagens Næringsliv, er for tiden gjenstand for harde kommentarer over hele landet, og selv for en god sak anses dette beløpet som overdrevet.

For noen håndterte ikke Shram norsk språk ordentlig, men kunne begjære seg konkurs. Under konkursen permitterte han tusenvis av arbeidere i ulike land (arbeidere i Norge reduserte fra ti tusen til seks hundre) og sluttet å betale millioner av dollar i gjeld til skyldnere. For noen år siden ble ingen spart for kollapsen til et selskap som skrøt av å være et av de beste selskapene i Europa.

Til støtte for Shram hevder noen medier at Norge var i krise før ankomst. Men denne korrupsjonen legger press på den norske regjeringen og kan påvirke hele gjenopprettingsplanen på grunn av den enorme sosiale påvirkningen den representerer.

Nå stiller Norge disse etiske spørsmålene, og WizzAir, som ikke ønsker å ha fagforeninger i sin organisasjon, ble tvunget til å flykte fra landet ikke på grunn av en statlig ordre, men fordi innbyggerne ble ignorert.

Shram ble brått sparket 20. juni, selv om han vil fortsette å jobbe for selskapet til neste år. I stedet får den andre hovedpersonen i historien, finansdirektøren, også kontroversielle bonuser.

Lars Boilesen, styreleder i lønnslisten, bekreftet overfor media at Schram har nektet å kutte etterlønnen, til tross for generalforsamlingens ønsker.