Forferdelig bråk på et fly: En mann åpner en nødutgang midt under flyturen!

Fredag ​​åpnet en passasjer på et Asiana Airlines-fly en nødutgang midt på landingsplassen, noe som skapte panikk blant de 194 passasjerene om bord. Selv om flyet landet trygt, ble 9 personer innlagt på sykehus på grunn av frykt for det som skjedde om bord.

En video lagt ut på Twitter viser passasjerer som klamrer seg til setene mens vinden pisker gjennom flyet når det går ned mot Daegu, Sør-Korea.

Øyenvitner fortalte at barna begynte å riste og gråte av frykt da døren til Asiana Airlines-flyet plutselig åpnet seg.

Etter at flyet landet trygt på Daegu lufthavn rundt klokken 12.40 lokal tid med dørene åpne, ble ni passasjerer fraktet til sykehuset med panikkanfall og pustevansker.

Politiet varetektsfengslet for avhør av en passasjer som åpnet døren da flyet var omtrent 650 fot (omtrent 200 meter) over bakken, rapporterte nyhetsbyrået Yonhap. En representant for selskapet sa senere at en passasjer som satt i nærheten av nødutgangen «åpnet døren manuelt ved å betjene spaken.»

Han ble arrestert av myndighetene. (via Yun Kwan-shik/Yonhap AP)

33-åringen, ifølge politiet, reiste alene og var ikke beruset da han ble fengslet, men Korea Times bemerker at gesten hans ikke ville blitt forklart. – Det er vanskelig å ha en normal samtale med ham, sa en tjenestemann i sørkoreanske medier.

Noen om bord prøvde å hindre døren i å åpne seg, men til ingen nytte, opplyser samferdselsdepartementet.

En talsperson for Asiana Airlines sa at myndighetene undersøker hvordan døren ble åpnet.