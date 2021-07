‘Forferdelig’ og ‘urettferdig’ rasistisk overgrep rettet mot Hussein Bolt UK-stjerner

Hussein Bolt har avslørt det ‘forferdelige’ rasistiske overgrepet rettet mot Bukayo Saga, Marcus Rashford og Jadan Sancho etter Storbritannias Euro 2020-hjerterytme, og sa at han ikke ville ha sparket unge mennesker inn på det avgjørende stedet.

Alle tre løver ble utsatt for dårlige rasistiske nyheter etter sine bøter på Wembley sist søndag, som ble bredt fordømt av fotballmiljøet og videre.

Og Bolt, den olympiske mesteren, en ivrig tilhenger av fotball, har hoppet på ungdomsvognen og kalt overgrepene forferdelig og urettferdig i kjølvannet av Euro 2020-finalen.

‘Det er skummelt å vite i begynnelsen – det er veldig vanskelig for meg å se disse tingene,’ sa han.

‘Som afrikaner og svart person kan jeg si at de burde være i nærheten, du kan ikke klandre dem, de vil ikke bestemme hvem som vil bli bøtelagt. ”

Hussein Bolt fordømmer ‘brutalt’ rasistisk overgrep mot unge engelske fotballspillere

Det er reist spørsmål om årsakene til bøtene Saga, 19, Rashford, 23, og Sancho, 21, og Bolt sa at trioen ikke ville ha valgt å gå over tallerkenen i sin unge alder.

‘Jeg så dem komme i siste øyeblikk. Som trener hadde jeg aldri satt noen i den posisjonen og gitt 19-åringen et hardt spark, det var mye press.

‘Det er fotball, du vinner noe, du mister noe, det er vanskelig for deg å tape. Jeg har gått med teamet mitt, men jeg forbanner ingen eller prøver å slå dem når det gjelder løp eller noe. ‘

Bolt la til: ‘Vi kommer alle til å angre på at vi mistet et straffespark, men når det kommer til spill kan det være et problem.

Marcus Rashford (R), Jadan Sancho (2R) og Bukayo Saga (2L) er alle siktet for forbrytelse etter søndagens endelige straff i Euro 2020.

Veggmaleriet til Rashford i Manchester ble revet, med demonstranter som sendte støttemeldinger i løpet av mandag.

‘Dette (rasemishandling) er så urettferdig, jeg kan ikke tro hvor fotball går, jeg har elsket fotball hele livet, jeg har fulgt alle disse spillerne, så det er vanskelig å se noe som dette.

‘Du kan angre på at du ikke har sett en person fordi vi er mennesker, men hvis du skal bringe løp inn i det, har det ingen plass i fotball eller generelt.’

Etter det dramatiske nederlaget fra Roberto Mancini ble alle tre unge menn utsatt for hatefulle rasistiske overgrep.

Veggmaleriet av Rashford i Manchester ble revet søndag kveld, og demonstranter dekket overgrepet mandag med pro-misbruk nyheter, før Manchester United tok sine knær for å vise solidaritet med stjernen.

Bolt sa at han ikke kunne “stole på hvor fotballen skulle” og spurte om manager Gareth Southgate hadde ringt riktig for å erstatte Rashford og Sancho.

Rashford delte bilder med en romantisk hjerteemoji fra Awakening, og skrev: ‘Overdrevet. Takk. Tom for ord. ‘

I en annen melding som ble lagt ut på nettet sa han: ‘Jeg kan kritisere prestasjonene mine gjennom dagen, boten min er ikke nok, den burde gått inn.

‘Men jeg vil aldri beklage hvem jeg er og hvor jeg kom fra.’

Sancho, som er med på å bli med Rashford på Old Trafford i Sveits for 73 millioner dollar fra Borussia Dortmund, twitret: ‘Hate never wins’.

21-åringen skrev: ‘Jeg skal ikke late som jeg ikke så rasemishandlingen som brødrene mine Marcus og Pucayo mottok etter kampen, men dessverre er dette ikke noe nytt.

OL-mesteren sa at han ikke ville ha gitt den 19 år gamle Saga et ‘hardt spark’

‘Vi som samfunn trenger å gjøre det bedre og holde disse menneskene ansvarlige. Hat vinner aldri. ‘

Saga tok til sosiale medier på torsdag for å snakke for første gang siden søndagens kamp: ‘Jeg visste umiddelbart hvilken type hat jeg skulle få, og det var en trist faktum.

‘Det er ikke noe sted for rasisme eller hat i fotball eller noen del av samfunnet, for å ringe folket som sender disse meldingene, flertallet av folket vil komme sammen og ta grep og kvitte seg med hatet ved å vise disse ideene til politiet. og ved å kjøre hverandre så vinner vi. ‘