Forferdelig snøskred i Norge: «Vi mistet tre bestevenner»

Redaksjonen gir deg råd

«De var ekte fjellklatrere, og delte sin kunnskap og erfaring,» sier Michael Nogaro, president for den franske alpinklubben i Pav. Andre Vignotte var instruktør ved Kauf d’Oloran, ansvarlig for sikkerhet på flere fjellturer. Roger Pourtau er en isekspert, pensjonert fra Météo-Frankrike. Mens han jobbet der, skrev han Avalanche Avalanche Notification (BRA), et nøkkelverktøy for erfarne fjellklatrere.

«Det er veldig vanskelig for dem å vite hvordan de skal gi opp, puster Michael Nokaro. Jeg er fortsatt ikke sikker på hvordan det skjedde der, men jeg er sikker på, om det var noen åpenbare tegn på fare, om de visste hvordan de skulle finne dem , de ville ikke ha gått. De endrer kurs. Hvor mange ganger har de gjort det i livet?

«Husker gode tider»

Livene deres var fjell, til tross for den tette karrieren de viet mesteparten av fritiden til. Andre Vignott, 68, var forretningsleder innen presisjonsdynamikk i Oloron. Fra hovedstaden Haut-Béarn var Patrick Cariat industriingeniør innen elektrisk motorisering og slo seg ned i Angoulam. Han hadde nettopp pensjonert seg. Roger Pourtau var en spåmann og isekspert i Météo-Frankrike. Pensjonist deltok han på en konferanse om farene ved fjell om vinteren og snøskred ved Pav University i desember i fjor.

Redaksjonen gir deg råd

Andre Wignott var en av pionerene innen fjellgjenvinning i Pyrénées-Atlantiques. «Han er en milepæl, personen du vender tilbake til når du tar avgjørelsen om å redde,» sier kaptein Didier Eisen, som leder det 64 år gamle fjellredningsteamet av brannmenn. Han har vært der siden 1985, da han sluttet. , Først som frivillig brannmann i Con Barracks. Han var en god trener og han fikk mange unge til å bli med oss ​​og øke engasjementet ytterligere. Dédé var broen mellom profesjonell nødhjelp og sivilsamfunnet. En søyle. ⁇

— Vi trodde ingenting ville skje med ham.

Profesjonell brannmann holder bildet av isekspert Roger Porto som «veldig ydmyk, veldig fornuftig og veldig effektiv til å analysere is». En ekspert ble også berømmet for «sin tunge-in-cheek-humor», som minnes Michael Nokaro. «Vi skal prøve å huske spesielt gode tider,» sukket presidenten for Pav Alpine Club.

Siden torsdag har han mottatt en rekke støttemeldinger fra klubber «overalt». Bakkefolket leger sine sår som familie. «Det vil ikke bringe dem tilbake, men hvis det kan lindre smertene våre litt … kjenner vi alle hverandre. Vi vil prøve å være der for deres kjære, for vennene deres. De kan stole på oss.»

Redaksjonen gir deg råd



Andre Vignot, Oloronis med tusen liv Sjefen for et presisjonsmekanikkfirma, hornetjegeren, treneren i Sør-Amerika eller en eventyrer som seiler over Grønland: Oloronois Andre Vignot levde livet i 100 miles i timen.

Medlemmer av den franske alpinklubben i Oloran møttes denne fredagskvelden og prøvde å ta et hardt slag sammen. De vil være ivrige etter å hylle «vennene sine», men det vil være veldig vanskelig. «Tedo hadde mer enn 30 års erfaring bak seg. Vi trodde ingenting ville skje med ham,» sa CAF-medlem Stephen Darius. «Han hadde en solid tallerken med kunnskap. Hans leder er Modif Defense, sa Jean-Louis Nohales, tidligere visepresident for CAF d’Oloron. De tre manglende «fjellets monumenter».

Hyllest til tidligere kolleger i Météo-France



Hans tidligere kolleger hyllet Roger Pourtau fra havnesenteret i Méto-France i Pyrénées-Atlantiques. «Destiny slo ham i et snøskred sammen med andre skivenner under et snøskred han ønsket å bo i Lincoln i Norge. Roger var en del av Pau-teamet i rundt ti år før han gikk av med pensjon i 2016. Han kom opprinnelig fra Bernouss og var interessert i fjell. ved Nice Snow Service. Han ble anerkjent i Météo-Frankrike for sine ferdigheter innen fjell- og snøvarsling, men ved CAF de Pau påtok han seg ansvaret som mentor og trener. . Han deltok i en rekke pedagogiske aktiviteter rettet mot unge mennesker, spesielt innenfor rammen av Blow Page-aktivitetene. Det er sikkert at han må ha blitt «ydmyket» for å gjøre oss så triste i dag, og vi er sikre på at han vil finne trøstende ord til oss. ⁇