Forhandlingene mellom Standard og den uavvikelige manageren har stoppet opp denne sesongen – all fotball

Bør konsekvente støttespillere være bekymret? En viktig fil sitter fast.

Denne morgenen klarte Standard-supportere å finne noen gode nyheter over søndagskaffen: Fergal Harkin, Roachs sportsdirektør, bekreftet. Head Ladsday News Han håper å utøve kjøpsopsjonen Zinho VanheusdenImperial siden han kom tilbake til Sclesin.

Men ifølge våre kolleger vil en annen fil være mer komplisert siste time Denne gangen. Faktisk var kontrakten knyttet til forlengelsen Mirakel kommer ville være vanskelig å oppnå, og forhandlingene mellom Liège-administrasjonen og kongoleserne ville stoppe opp.

Og den ubestridte innehaveren, Merveille Bokadi (27), er under kontrakt til juni neste år og vil uten forlengelse dra gratis på slutten av sesongen, som Kojko Simerod eller No Duchenne før ham. Et stort inntektstap hvis det skjer, Bogadi er verdt 2,5 millioner euro.

Uten en bedring av situasjonen kan Standard bestemme seg for å selge den kongolesiske midtforsvareren i all hast denne vinteren. Da må den stole på sine talentfulle ungdommer, med Kostas som kommer tilbake til form fra Laifis eller overfører…