Forhåndsbetalt kort: Praktisk for å administrere budsjettet ditt, men husk følgende ulemper din guide

SpareguideI prinsippet lar et kredittkort deg foreta betalinger og ta ut penger over hele verden. Så dette er veldig praktisk i tilfelle du snart skal på tur. I tillegg vil beløpet du betaler eller tar ut med kredittkortet ditt bli trukket fra kontoen din hver måned. Du kan imidlertid bli overrasket hvis du brukte kredittkortet ditt mye mens du reiste. Er det ikke bedre å bruke et forhåndsbetalt kort til dette? mindre, Spareguide Analyser fordelene og ulempene forbundet med det.

Hva er et forhåndsbetalt kort?

Dette er et kort du legger et visst beløp på. Da kan du bruke den til å foreta betalinger og ta ut penger over hele verden, men ikke mer enn beløpet du legger inn i det. Generelt er den maksimale godkjente saldoen 5 000 €. I prinsippet bør du alltid bekrefte betalingene dine ved å taste inn pinkoden din.

Hva er fordelene og ulempene forbundet med det?

Med et forhåndsbetalt kort kan du betale mye flere steder enn med debetkortet ditt, men ikke overalt du kan med et vanlig kredittkort. Så du kan ikke bruke det til belastninger i Frankrike, fordi mottakeren ikke har noen sikkerhet for hvor mye de kan «holde» på et forhåndsbetalt kort for fremtidige utgifter.

I tillegg tilbyr ikke forhåndsbetalte kort forsikring, i motsetning til kredittkort, mens gebyrer allerede er knyttet til forhåndsbetalte kort. For det første må du i de fleste tilfeller betale en årlig avgift for å bruke denne typen kort. READ Den amerikanske tilstedeværelsen er påkrevd i øvre nord Les også: Sjekk nøye forsikringen knyttet til kredittkortet ditt.

Vanligvis koster det deg ingenting å laste eller losse penger på dette kortet, med mindre du for eksempel laster det med kontanter. Betalinger innenfor og utenfor eurosonen er også gratis. På den annen side belastes uttak av midler inn og ut av eurosonen i de aller fleste tilfeller.

Med noen kort må du også betale et månedlig beløp hvis du ikke har brukt kortet på en stund. Når det blir en utenlandsk valuta, må du også betale vekselkursprovisjonen.

Interessant i visse situasjoner

Generelt er ikke dette forhåndsbetalte kortet mer attraktivt enn et vanlig debetkort med Maestro-funksjonalitet, bortsett fra for voksne som reiser til et land utenfor eurosonen hvor deres klassiske debetkort ikke fungerer.

Et annet eksempel: Barna dine skal til utlandet og du vil gi dem et visst budsjett på et kort. I dette tilfellet kan du raskt laste et tilleggsbeløp på kortet for å dekke ekstra eller uventede kostnader. Flyreisen din avsluttes på grunn av et kansellert fly: I hvilke tilfeller har du rett til kompensasjon på opptil €600?

Ønsker du å avtale et forhåndsbetalt kort?

For noen år siden tilbød fortsatt nesten alle større banker slike forhåndsbetalte kort, men i dag er det ikke lenger tilfelle. Foreløpig kan du fortsatt finne Belfius, KBC og bpost forhåndsbetalte kort (uten bankkonto). Fordelen: hvem som helst kan søke om et slikt kort, uten å måtte oppfylle noen økonomiske betingelser. Du inngår faktisk ikke en kredittavtale på denne måten. READ Hundrevis av belgiere har vært vitne til at deres strømleverandør har endret seg uten deres samtykke, og etterforskningen pågår fortsatt

Leter du etter et forhåndsbetalt kort eller snarere et klassisk kredittkort? Sammenlign Guide-epargne.be lar deg raskt og enkelt sammenligne flere formater.

