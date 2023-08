Forhåndsvisning av Dragon Quest: Infinity Thrash The Adventure of Toy – Gamescom 2023

når Gamescom 2023Jeg hadde muligheten til å fordype meg i det fantastiske universet til Dragon Quest: Infinity Strah the Adventure of Toy. Jeg skal gi deg en kort oversikt over min erfaring med dette action-rollespillet.

Grunnleggende fangehull og bjeffende skjeletter

Det første fangehullet jeg utforsket Dragon Quest: Infinity Strah the Adventure of Toy Det ser ut som det kom rett ut av en grunnleggende fangehulldesignmanual. Uendelige korridorer, men hei, det er i det minste ikke plass til å vandre, ikke sant? Jeg møtte en horde av skjeletter og andre monstre fra bestiariet til tegneserien Dragon Quest: The Adventure of Toy. Heldigvis hadde jeg noen ildkuler og et skarpt sverd.

Oppstigningsbegrensninger og utvikling av ferdigheter

Spillets kontroller er enkle nok for alle som har rørt et action-rollespill: én tast for å avfyre ​​en ferdighet (som en ildkule, en stein som spretter opp av bakken som en trollmannsgeolog), blokkere eller bytte karakterer på et øyeblikk, øye, øye. Enkelt men effektivt.

Historien i hjertet av handlingen

Spillet lover å gjenoppleve de første 41 episodene av animeen Dragon Quest: The Adventure of Toy. Det er som å gå gjennom et museum med episke øyeblikk, og denne gangen kan vi slå idoler. Historien er preget av utdrag fra tegneserien og minneverdige sider fra mangaen.

Badass sjef og «hvis du dør, mister du alt»-modus

Utenfor fangehullet ventet en sjefskamp på meg. Der tok jeg mye. Er det fordi spillet er så vanskelig? Er talentet mitt begrenset? Var det allerede en del av historien godt avansert og var karakternivået mitt? Jeg har ikke svaret, men jeg har i alle fall slitt og ikke lyktes med å bli kvitt denne stygge skjønnheten. Etter dette bitre nederlaget kunne jeg prøve en spillmodus med Sass Roguelite Jeg måtte vandre gjennom rom fulle av fiender. Hvis du overlever, får du belønninger som du kan legge til i historiemodusen din. Men hvis du dør, farvel gaver. Så ikke noe press.

Antikkens sjarm

Ærlig talt mangler spillet den imponerende sjarmen til noen nåværende AAA-er, men det fanger og formidler tegneseriens stemning relativt godt. Kontrollene er responsive, og kampene er godt utført. Spesielt når du gnir deg med en sjef som spør hva du hadde til frokost. Det var intenst og til slutt veldig moro. Så se på lang sikt.

Dragon Quest: Infinity Strass The Adventure of Toy vil bli utgitt på 28. september Neste på nesten alle aktuelle medier, dvs.: PS4, PS5, Xbox Series X og S, Nintendo Switch og PC.