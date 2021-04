Forhåndsvisning av Star Wars ‘ikke veldig populær’, innrømmer Evan McGregor | Stjerne krigen

Han kan ha vært et av de største navnene i de tre mest innbringende filmene gjennom tidene, Evan McGregor Han sa at det var “vanskelig” når Star Wars-forord ble blokkert av kritikere og seere.

Skuespilleren, som spilte rollen som Obi-Wan Canopy i I, II og III episoder fra 1999 til 2005, Fortalte Hollywood Reporter Det sto “de ble ikke godt mottatt”. Han la til: “Det er veldig vanskelig. De er ikke mye likt globalt. “

I sterk kontrast til den elskede originale trilogien – eierens forord – The Phantom Menace, Clone Attack og Sid’s Revenge – provoserte mange fans og forårsaket alvorlige tilbakeslag. Det har blitt klaget på vanskelige historier, trevirkende og dårlig dialog, som ennå ikke har introdusert en av de mest hatte fiktive karakterene, Jar Jar Pinks.

McGregor, som lenge har vært ivrig etter å revurdere sin rolle som Jedi Master, ser ut til å ha delt de kjedelige tankene til fansen.

Han sa at det var vanskelig å jobbe med 2005’s Revenge of the Sith fordi det ofte ble gjort foran en skjerm i stedet for på et sett. “Etter tre eller fire måneder er det veldig vanskelig – spesielt når det er scener … Jeg vil ikke være frekk, men det er ikke Shakespeare.

“Det er ingenting å grave i i en samtale som kan tilfredsstille deg når miljøet ikke er der. Det var så vanskelig å gjøre.”

Men suksessen med filmene som ble satt etter den originale trilogien, beviser at med den første TV-serien på $ 100 millioner, The Montalorian, den første av ti spin-offs for Disney +, er det fremdeles en sult etter nye historier Stjerne krigen Universet.

McGregor sa at han var “veldig spent” Han revurderte sin rolle som Obi-Wan Kenobi I en serie for Disneys streamingplattform i 2022. “Kanskje mer enn de første, fordi jeg er gammel – jeg er 50 – jeg er på et bedre sted,” sa han.

Under innspillingen av den nye serien projiseres bakgrunnene på “denne enorme LED-skjermen”, som han sa ville være mer realistisk enn CGI-skuespill.

“Så hvis du er i en ørken, står du midt i en ørken,” sa han. “Hvis du er i snøen, er du omgitt av snø. Hvis du er i cockpiten til en stjernespiller, er du i verdensrommet. Dette kommer til å føles veldig ekte. “