Forhåndsvisning: Norge mot Hellas – spådommer, gruppenyheter, serier

Game Mole Preview Sunday Internasjonalt sammenstøt mellom det vennlige Norge og Hellas, inkludert spådommer, lagnyheter og mulige sekvenser.

Norge Og Hellas De to vil sikte på å spinne den internasjonale sesongen på en positiv tone da hornene er låst på La Rosalleta stadion i Spania for søndagens vennlige oppgjør.

Gamle SolbaganHellas viste motstandsdyktighet i en 1-0-seier over Luxembourg på midwick, mens en 1-1 uavgjort med verdens første Belgia.

Norges lange og smertefulle ventetid på en ny opptreden i en stor kamp fortsetter, men Solbagan har absolutt startet en positiv start på karrieren i hagen, og hevdet tre seire og tre rene ark fra de fire kampene så langt.

Det skandinaviske landet har så langt kommet veldig nær å kvalifisere seg for Euro 2020 Lars Lockerback, Så hjemlandet Sverige være vert for finalen mer enn naboene deres Norge, men det var ikke en forestilling å få plass i en større kamp fra Lions mot Luxembourg.

Ingen andre Earling Brad Holland Selv om det tok 90 minutter for den portugisiske Dortmund-mannen å lage netto krusning, ville han ha scoret et avgjørende mål mot Luxembourg, men streiken avsluttet den firespillede nasjonale tørken for en av de mest ettertraktede spillerne i verdensfotballen.

I forkant av en begrenset VM-kvalifisering i høst- og vintermånedene, kan Norge øke moralen mot en side som ligger ni plasser under dem i Hellas, mens det ikke er en gjennomsnittlig prestasjon å prøve å fange en av de to beste plasseringene i Tyrkia eller Nederland. i gruppe G.

Holland innrømmet at løvene ikke ville bli gjenforent i tre måneder til etter møtet med Hellas på søndag, men at hans sides opptreden mot det 96. rangerte Luxembourg ikke var nok, og at grekerne som skjøt skuddene, var sikker på å benytte seg av noen tilfredsstillende ytelse her.

Hvis han kunne stille et lag med slike som Belgia Skader Eden Og Kevin de Bruyne Hvis avfyring på alle sylindere, ville Hellas ha kommet en mye tøffere tur mot verdens nasjon nummer én, men John von SkipI stedet remte mennene 1-1 mot Red Devils uten å tape en kamp.

Venstre side så et stort trekk nedover Yannick Carrasco Og Pin risiko Kombiner sistnevnte for å åpne poengsummen på 20 minutter, men seniorforsvaret Giorgios Jewellos Det nest beste resultatet av Van Ship-regimet så langt ble trukket for Hellas 66 minutter senere – etter en uavgjort 1-1 med Spania i VM-kvalifiseringen, selvfølgelig.

Den tidligere nederlandske landskampen betalte prisen for en treg start på EM-kvalifiseringen, men Hellas har bare hatt tre nederlag på 18 kamper under hans veiledning, og europamestrene i 2004 kan kjøre 10 kamper ubeseiret for å unngå nederlag mot Norge. .

Qatar inkluderte to kamper så langt som kvalifiserte seg for 2022, et vitnesbyrd om deres defensive tilbakeslag, men noen ganger tannløse angrep – fire av de fem siste er over, så viktigheten av å vende tilbake til å vinne måter mot Norge kan ikke undervurderes før de alle prøver å komme tilbake til sitt største nivå.

Hellas har heller ikke tapt de siste fire møtene med Norge – de vant tre av dem – og den siste kampen mellom de to sidene i 2012-vennskapet endte med en 3-2-seier for Sky Blues and the Whites.

Norges internasjonale vennskapsform:

Norsk format (alle treff):

Hellas danner internasjonalt vennskap:

Hellas-format (alle kamper):

Everton spiss Joshua King Det skulle opprinnelig være med på det norske vennelaget i juni, men angriperens lårbeinsproblem vil forhindre ham i å konkurrere. Alexander Sorloto For sjansen til å få Holland først.

Løvene har ikke plukket opp nye skadeproblemer etter seieren over Luxembourg og vil sannsynligvis ikke gjøre vesentlige endringer i spillet, til tross for en noe svak prestasjon onsdag.

Erstatte Christian Thorstweight Sist gitt hjelp til Hollands vinner, men Soulbagn bør fortsette med midtbanelinken Morton Thorsby Og kaptein Martin Odegord.

Hellas trenger i mellomtiden ikke å tilpasse seg det faktum at de ikke har blitt ødelagt etter deres engasjement med Belgia, da identiske XI kan sees på venstre bak i Premier League. Costas Simikas Av Liverpool og Norwich City Dimitrios Gianna oulis Spreng på den ene siden.

Javallos ‘mål i midten av uken er å se om han har Arsenal-beskytter Dinosaur mavropanos Ute av team, men Zika Og Petros mandolus Midtbanen kan fornyes hvis Van Ship ikke ser behovet for at noen spillere trekker seg.

Norge mulig startsekvens:

Hansen; Svensson, Strondberg, Azer, Melling; Eleona oussi, Odegord, Thorsby, Hawk; Holland, Sorlot

Hellas mulig startsekvens:

Vilachodimos; Androdos, Papadopoulos, Tsavallos, Simikas; Poochalakis, Calanopoulos; Masouras, Pacacettas, Giannaoulis; Pavlitis

Vi sier: Norge 1-2 Hellas

Holland, Odegard og Sorlot har alltid vært en måltrussel mot Norge, men da de kjempet for å bryte gjennom Luxembourg, var ikke konflikten med Hellas og det nylig begravde forsvaret en årsak til optimisme.

Solbagans side burde fremdeles være god nok til å finne nettet, men nok et sterkt skudd fra grekerne kan sees på når vanens ubeseirede løp fortsetter en knep seier.