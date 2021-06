Forhåndsvisning: Norge vs. Luxembourg – Prognose, Team News

Game Mole Preview onsdag internasjonalt sammenstøt mellom det vennlige Norge og Luxembourg, som inkluderer spådommer, lagnyheter og mulige køer.

Etter en solid start på VM-kvalifiseringen i sin siste runde med internasjonale konkurranser, Norge Ta det Luxembourg I et vennskap i Spania på onsdag.

Selv om ingen av sidene skal delta i EM i juni, vil de registrere seire i to internasjonale pauser før de går tilbake til aksjon i september.

Kampforhåndsvisning

© Reuters

Norge var skuffet over å ikke registrere sin plass i Euro 2020, etter å ha hatt et knepent nederlag mot Serbia i sluttspillet i oktober.

Spillet var målløst til Sergei Milinkovic-Savic Han scoret det som virket som en vinner for publikum i det 82. minutt, men Matthias Norman Møtet ble jevnet seks minutter senere for å ta ekstra tid, der Milinkovic-Savic gjenoppdaget nettet for å sende Norge ut.

Til tross for en fantastisk avling av talent, har ikke løvene klart å kvalifisere seg til en stor turnering siden verdensmesterskapet i 2000, da de ble slått ut i gruppespillet.

Derimot, Gamle SolbaganDe startet VM-kvalifiseringskampanjen positivt ved den siste internasjonale pause fordi de scoret seks poeng fra de tre første kampene.

De vant 3-0 mot Gibraltar Alexander Sorloto, Christian Thorstweight Og Jonas Svensson Alle fikk en poengsum Havstorm Brace og a Kokler Choungu Neste kamp var 3-0 seier over Tyrkia.

Løvene trakk seg tilbake etter at Alexander Sorloth vant 1-0 i den tredje kampen mot Montenegro.

Fra og med konflikten mot Luxembourg i Spania, vil Norge nå prøve å fortsette å bygge med et annet sterkt internasjonalt gap.

© Reuters

I den siste landskampen i mars slo Luxembourg Portugal 3-1 i den andre kampen i VM-kvalifiseringen.

Gerson Rodriguez Åpnet poengsummen for vertene i løpet av en halvtimes markering, men Diego Jota Utliknet score før mål Cristiano Ronaldo Og John Straw Fordømt Luke HoltsEn side for feil.

Før det startet de imidlertid kampanjen med en seier da De røde løver slo Republikken Irland 1-0 hjemme.

Kampen så ut til å ende uten mål før Rodriguez forseglet alle tre poengene med vinneren i det 85. minutt, og ga kvalifiseringen en positiv start.

Da de ikke klarte å kvalifisere seg til EM igjen, har Luxembourg vist positive tegn de siste årene, og de vil prøve å fortsette sin generelle oppadgående bane med en fantastisk seier på onsdag før de møter Skottland senere i uken.

Norges internasjonale vennskapsform:

Norsk format (alle treff):

Luxembourg International Friendship Form:

Luxembourg-format (alle treff):

Team Nyheter

© Reuters

Norge er uten midtstopper Sanderfjellene For denne runden med internasjonalt utstyr klarte ikke laget å komme seg til den siste delen av sesongen med Sheffield United på grunn av skade.

De er enda mer stolte av kvaliteten på midtbanen med den nye kapteinen Martin Odegord Presenterer en overflod av angrepstrusler Patrick Berg Og Morton Thorsby Sterke alternativer i midten.

Veiled linjen Earling Brad Holland, Som erklærte seg på verdensscenen i fjor med 27 mål og åtte assists i 28 Bundesliga-kamper for Borussia Dortmund denne sesongen, samtidig som han scoret flest poeng med to assist og to assist på 10 kamper i åtte Champions League. .

Når de slår Montenegro 1-0, vil de bli støttet av Alexander Sorlot, som scoret kampens eneste mål på sin siste internasjonale turné.

Spent Luxembourg-kantspiller Vincent Dil Landslaget savnet den siste delen av sesongen i Prima Liga på grunn av skade og klarte ikke å gjøre troppen til den kommende turneringen.

Brødrene hans Sebastian Dil Og Oliver Dil I fravær av 21-åringen kan begge være med fra starten.

Serien vil bli ledet av den fantastiske Dynamo Kiev-spissen Gerson Rodriguez, som har scoret syv mål på 34 internasjonale kamper.

Han bør få selskap av en erfaren spiss Daniel da Motta, Vil bli presentert med sitt 100. internasjonale landskap på onsdag.

Norge mulig startsekvens:

உசிமா; Ryerson, Azhar, Strontberg, Melling; Ottergard, Berg, Thorsby, Eleona oussi; Sorlot, Holland

Luxembourg mulig startsekvens:

Morris; Johns, Sonot, Mahmudovic, Carlson; S Dill, Martins Pereira, Phillips, O Dill; Da Motta, Rodriguez

Vi sier: Norge 3-0 Luxembourg

Blandingen av Norges unge angrepsferdigheter burde være mer enn nok til å krysse Luxembourg på onsdag.

De som Odeguard, Sorlot og Holland vil være trygge på å heve sine internasjonale mål, og vi ser løvene oppnå en komfortabel seier takket være deres sterke angrepslag.