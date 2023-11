Forholdet mellom Tyrkia og Israel har blitt satt på prøve av konflikten i Gaza

Diplomatiske forbindelser mellom Tyrkia og Israel, gjenopprettet i midten av august 2022 etter 12 år med spenning, har blitt satt på prøve igjen og snudd på hodet av den pågående konflikten på Gazastripen. Til tross for tilbakekallingen av sine respektive ambassadører, har de to landene ikke kuttet båndene fullstendig, og Erdogan prøver fortsatt bak kulissene å komme videre i spørsmålet om å frigjøre gisler som Hamas holder.

Tiden med klemmer, smil og varme håndtrykk var kortvarig. Krigen mellom Israel og Hamas – utløst av et dødelig angrep fra den palestinske islamistiske bevegelsen 7. oktober på israelsk territorium – har snudd opp ned på forholdet mellom Tyrkia og den jødiske staten.

For et år siden kunngjorde imidlertid de to landene fullstendig gjenoppretting av sine diplomatiske bånd, og trakk en linje under mer enn et tiår med kamper. Den tyrkiske utenriksministeren på den tiden, Mevlüt Cavusoglu, passet imidlertid på å slå fast at Tyrkia ikke ville «forlate den palestinske saken».

I følge Nicolas Monceau, lektor i statsvitenskap ved Universitetet i Bordeaux og tilknyttet forsker ved det franske instituttet for anatoliske studier i Istanbul, reflekterer denne tyrkisk-israelske tilnærmingen Ankaras ønske om å «komme ut av et isolert diplomatisk forhold, nærmere sine tidligere allierte, bl.a. staten Israel, spesielt det økonomiske aspektet som Tyrkia vil gå gjennom.» Gitt krisen.

Denne relasjonen er spesielt klassifisert Et møte mellom Recep Tayyip Erdogan og Benjamin Netanyahu i FN i september i fjor, forklarer akademikeren, «en skarp stopp har kommet med de tragiske hendelsene i Israel og deretter i Gaza siden oktober». «Den viktigste drivkraften for denne forverringen i (tyrkisk-israelske) forhold er basert på Israels reaksjon på Gazastripen, hvis bombeangrep anses som uforholdsmessige av antallet sivile som er berørt av Tyrkia,» la han til.

Les merOmstrukturering av tyrkisk-israelske forhold: Ankara «måtte justere sin geopolitiske holdning»

Diplomatiske forbindelser opprettholdes

President Erdogan fungerte som mekler i de første dagene av konflikten mellom Israel og Hamas. Det var ingen tvil om at det nylig gjenopprettede forholdet til den jødiske staten ikke skulle skades. minnes Le Monde Det tyrkiske statsoverhodet «holdt i utgangspunktet og overraskende slagene sine tilbake og antok en stadig mer alvorlig tone».

Men siden har tonen endret seg. President Erdogan har tatt opp saken til palestinerne og Hamas, og økt kritikken av Israel og dets vestlige støttespillere. I slutten av oktober nølte han ikke Kaller Hamas «en gruppe frigjørere som forsvarer landet sitt».Tyrkia opprettholder bånd med den palestinske islamistbevegelsen.

Den 15. november, to dager før besøket i Tyskland, nølte heller ikke den tyrkiske presidenten med å beskrive Israel som en «terrorstat» og fordømte de menneskelige kostnadene ved israelske bombeangrep på Gazastripen. «Erdogan kaller Israel en terrorstat, men i realiteten støtter Hamas terrorstaten. Han har bombet tyrkiske landsbyer, selv innenfor tyrkiske grenser. Vi vil ikke godta noen kommentarer fra ham,» svarte Benjamin Netanyahu samme kveld. La oss minne om at president Erdogan allerede beskrev Israel som en «terrorstat» og en «barnedrap» i 2017, fire dager etter at USAs tidligere president Donald Trump anerkjente Jerusalem som hovedstaden i den jødiske staten.

I tillegg til denne verbale økningen, Israel Og Tyrkia Men uten å bryte diplomatiske forbindelser tilbakekalte de ambassadørene sine. Imidlertid erklærte Recep Tayyip Erdoğan at «det ikke er mulig å fullstendig kutte bånd, spesielt i internasjonalt diplomati.» Samme dag kunngjorde han imidlertid at han kuttet alle bånd med Benjamin Netanyahu.

«Å kutte diplomatiske bånd er en veldig sterk gest som har konsekvenser for begge sider og kan vise seg å være negativ for Tyrkia,» bemerker Nicolas Monzio. Sistnevnte minnet også om fortsatte «verbale eskaleringer» med «politiske og symbolske beslutninger» som tilbakekalling av ambassadører, «men samtidig fortsetter forretningsforbindelsene». «Ingen av partene har langsiktig interesse i et sammenbrudd i diplomatiske forbindelser. Det ville være et slag for både politisk, diplomatisk, men også økonomisk og kommersielt.»

Gisselspørsmålet

Når det gjelder om forholdet mellom Ankara og Tel Aviv vil forverres eller forbedres, tror Nicolas Monzio at alt vil avhenge av fortsettelsen og omfanget av de nåværende israelske militæroperasjonene på Gazastripen, og den menneskelige belastningen vil øke. «Militære aksjoner ser ut til å være langt unna. Vi kan forutsi at forholdet mellom de to landene ikke vil bli bedre umiddelbart. De risikerer ytterligere forverring,» mener han.

Samtidig prøver Tyrkia å gjøre fremskritt bak kulissene med løslatelsen av rundt 240 Hamas-gisler, ifølge det israelske militæret. Under et offisielt besøk i Algerie tirsdag 21. november holdt president Erdoğan en felles pressekonferanse med sin algeriske viseminister, Abdelmadjid Deboun, som indikerte at hans utenriksminister Hakan Fidan og sjefen for hans tjenester, etterretningsoffiseren Ibrahim Kalin, var arbeider. Koordinerer med Qatarske myndigheter om løslatelsen av gislene.