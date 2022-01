Forkjemper for strømforbruk

Vi husker moten for konsepter og kjøretøy kuttet for avskrivningsrekorder, som Renault Eolab eller Volkswagen XL1. mercedes Han omfavner ideen, men for en elbil. Vision EQXX-prototypen presenteres som den mest økonomiske bilen, alle energier kombinert.

Denne modellen annonserer en standard rekkevidde på over 1000 km på en enkelt lading. Koster XXL-batteriet? Ikke engang. Dette er en kapasitet som ikke overstiger 100 kWh (Mercedes er ikke mer nøyaktig). Sammenlignet med et batteri med en nyttig kapasitet på 107,8 kWh, er det nye EQS Den lover omtrent 784 km autonomi i henhold til WLTP-syklusen.

For å oppnå bedre ytelse med et mindre batteri har Mercedes jobbet med å redusere forbruket. Så mye at det lover mindre enn 10 kWh per 100 km, når EQS i beste fall melder om 15,6 kWh / 100 km. Merket sammenligner også EQXX med 1l/100km termisk kjøretøy. Effektivitet er standard: 95 % av kraften fra batteriene går til hjulene. Med en termobil er effektiviteten noe 30%!

En annen bragd er at EQXX-batteriet har stor kapasitet, men kan integreres i et kompakt kjøretøy. Nok til å gjenoppfinne allsidigheten til en elbil: forestill deg en klasse A-elbil som er i stand til å krysse Frankrike uten å lade opp! Ingeniørene jobbet med å konsentrere energilagring, med en tetthet nær 400 W/L. EQXX-batteriet er 50 % mindre enn EQS-batteriet og 30 % lettere.

Hvis EQXX utnytter innovasjonene knyttet til motoren for å levere standard rekkevidde, forblir nøkkelelementet i oppskriften for en bil som bruker lite uendret sammenlignet med varmen: en så aerodynamisk silhuett som mulig, med spesielt minimumshøyde og bakre spor smalere enn foran. Luftmotstandskoeffisienten er bare 0,17. EQXX har et avsmalnende utseende, med en utvidet bakende. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene for autonomi, for eksempel solcellepaneler på taket (opptil 25 km oppnådd på flukt) og aktive aerodynamiske elementer. Merk at beskjedenhet råder over motordelen, med en masse på ca 150 kW, eller 204 hk.

Hos Mercedes er Vision veldig banebrytende, så dette konseptet annonserer ikke direkte en fremtidig produksjonsmodell. Men det den inneholder vil gradvis vises i de neste modellene av Star, som forbereder tre nye plattformer dedikert til elektrisitet, og har til hensikt å bli et 100 % elektrisk merke i Europa innen slutten av tiåret.