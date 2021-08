Forklaret: Hvorfor oppdateringer om “Supersko” -debatt om teknologidoping ved OL i Tokyo

Siden OL i Rio 2016 har mange verdens-, nasjonale og individuelle atletiske prestasjoner blitt brutt, takket være det som har blitt beskrevet som “Supersko”. Selv om disse høyteknologiske skoene har fått ros for å ha forandret friidrettsarrangementer, har de blitt angrepet av rengjøringsmidler som tror at den nye skoen har ødelagt utøveren.

Selv ved OL i Tokyo 2020 har idrettsutøvere gitt disse avanserte skoene noe uttalte ekstreme prestasjoner og en høyteknologisk bane der de løp.

Kritikere beskylder imidlertid bruken av supersko, utviklet av det amerikanske fotballselskapet Nike og nå akseptert av mange konkurrenter, for å være en “teknologisk stimulans”.

Hva er noen av prestasjonene som ble overgått under OL i Tokyo?

På 400 m hekk for menn satte Norges gullmedalje Carsten Warhome verdensrekord (satt av ham selv forrige måned) på bemerkelsesverdige 0,75 sekunder. Sidney McLaughlin fra USA gjorde det samme i kvinnenes 400 m hekk. Dessuten slo til og med sølvmedaljerne i de samme herre- og kvinneløpene den forrige verdensrekorden.

Jamaicas Elaine Thompson -Hera, som vant gull på 100m og 200m, slo den forrige 33 -års OL -rekorden og endte på andreplass i historien. I tresteget satte Venezuelas Ulymer Rojas – gullvinner – verdensrekord.

Elliotts Elliott Gibson, den nåværende verdensrekordholderen i maratonløp, avsluttet søndagens løp på to timer, åtte minutter og 38 sekunder, og ble den tredje personen i historien som vant to olympiske løp på rad.

Debatten om teknologisk doping ble først utløst da den samme etiopiske utøveren løp maraton i Wien i 2019 innen to timer. På den tiden ble det offisielle maratonet imidlertid ikke anerkjent som verdensrekord.

Hva er ‘Super Shoes’?

I 2017 gjorde Gibson sitt første forsøk på å bryte barrieren på to timer, men falt på 26 sekunder. På den tiden ble det antatt at versjonen av skoen han hadde på seg ville ha gitt ham en fordel.

Disse skoene ble kalt Webberfly Elite. Nikes Vaporfly -serie med sko, laboratorietester har vist senere, hjelper en idrettsutøver med å spare fire prosent mer energi enn en ikke -idrettsutøver.

To uker før Gibsons rekord i Wien, kom Etiopias store Kenisisa Begale, en annen løper som brukte overløpet, innen to sekunder etter den tidligere verdensrekorden. En dag etter at forbudet på to timer falt, brøt Kenyas Brigitte Koske den 16 år gamle kvinners rekord i Chicago Marathon.

Så, ifølge New Scientist, var maratonsko, som tidligere gjort, sko med pigger ned for å gi løperne et grep – mer teknologisk avanserte. I følge rapporten kombinerer både Super Shoes og Super Spikes et unikt skum med en solid karbonfiberplate.

I motsetning til tradisjonelle pigger, har Mitzol prøvd å redusere mengden skum for å redusere vekt og energiabsorbering, og Super Spikes har utmerket skum, som kan levere 80 til 90 prosent av energien til utøveren – og dermed fungere som en fjær for hvert trinn. Karbonfiberpaletten i superfottøy antas å muliggjøre en mer effektiv push-off for idrettsutøvere.

Styringsorganet for verdens friidrett, friidrett, godkjenner “supersko”, men skumtykkelsen og andre parametere, ifølge AFP -rapporten.

Sammen med “Superskoene” antas banen som er designet for atleter å løpe til Tokyo å ha økt farten. Ifølge den nye forskeren har overflaten lov til å returnere støtdemping og energi på banen det tar tre år å fullføre – som skum på superpigger.

Så, hva forklarer den ‘teknologiske doping’ -klagen?

Selv om teknologiske fremskritt innen fottøy har blitt ønsket velkommen av mange på grunn av den transformative effekten de har hatt på banen og i felt, har andre vært mindre entusiastiske.

Noen atletiske renholdere insisterer på at løping bare bør innebære menneskelig innsats og ikke bør være en kombinasjon av menneskelig innsats og teknologi. I utgangspunktet insisterer de på at idrettsutøvere skal belønnes for innsatsen, men ikke for å ha valgt sko.

Selv om en liten teknologiforskjell kan være en avgjørende faktor i tett løp, er debatten spesielt belastet når det gjelder elitesport. Kritikere spør hvordan de nøyaktig kan estimere en idrettsutøvers personlige innsats i et løp bortsett fra motivasjonen fra høyteknologiske sko.

Det er bekymringer for de høye kostnadene for supersko – som effektivt kan ødelegge fattige idrettsutøveres sjanser til å utmerke seg på banen og i feltet.