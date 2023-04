Forklart – Hva er det neste for Microsofts avtale på 69 milliarder dollar med Activision etter forbudet i Storbritannia?

Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet (CMA) blokkerte onsdag Microsofts overtakelse på 69 milliarder dollar av «Call of Duty»-produsenten Activision Blizzard på grunn av frykt for at det kunne kvele skyspilling.

Avgjørelsen kommer som et sjokk ettersom regulatoren allerede ser konsollmarkedet, en sektor dominert av Sonys PlayStation og Microsofts Xbox, overskygge «skyspilling». Er avtalen død? Unødvendig. Microsoft sier de er fullt ut forpliktet og vil anke. Tilsynsmyndighetens beslutning gjenspeiler en misforståelse av markedet. Hvordan fungerer klageprosessen? Microsoft kan anke til Competition Appellate Tribunal (CAT), et uavhengig rettsorgan, som kun vil vurdere CMAs beslutningsprosess, ikke fordelene ved fusjonen. Microsoft kommer neppe med nye løsninger på dette tidspunktet, for eksempel å holde Activision-innhold ute av Xbox Game Pass, en abonnementstjeneste for Xbox-brukere i Storbritannia, slik noen analytikere har foreslått. «CAT vil ikke vurdere fordelene ved CMAs avgjørelse eller fullstendig gjennomgå bevisene levert av partene,» sa Edward Lane, seniorpartner i advokatfirmaet Harbottle & Lewis. , TV, videospill og musikk. Hva er neste steg? Microsoft har frist til 24. mai på å anke, og en avgjørelse kan ta måneder. CAT har som mål å fullføre «enkle» saker innen ni måneder – og Microsoft/Activivision er enkelt,» sa Lane. Hva om Microsoft vinner? Retten vil hjemvise saken til reguleringsmyndigheten for videre overprøving. Microsoft kan da tilby nye tilbud. I følge James Groves, en konkurranseadvokat ved det europeiske advokatfirmaet Fieldfisher, «uten en vesentlig endring i omstendighetene eller nye bevis, ville CMA ha vunnet den samme avgjørelsen for første gang». Hva med andre regulatorer? Europeiske regulatorer vil stemme over verdens største spillavtale innen 22. mai. Den amerikanske handelskommisjonen saksøkte for å blokkere avtalen, som Microsoft sa at de ville motsette seg. READ Ubisoft kunngjør The Crew Motorfest Mr Lane sa at hvis noen av disse organene blokkerte avtalen, ville det være over. Hvis EU protesterer, står Microsoft overfor en stadig mer oppoverbakke kamp og kan bestemme seg for å kutte tapene sine, selv om det betyr å betale en gigantisk sluttpakke på $3 milliarder til Activision. Hva skjedde med CMAs andre hjelpemidler? Facebook-eier Meta har anket CMAs beslutning om å blokkere overtakelsen av Giphy i 2021, sett på som en test av den britiske regulatorens beslutning om å takle «big tech». Meta vant på praktisk grunnlag, ellers ble vedtaket opprettholdt. CMA vurderte de nye bidragene, men kom til samme konklusjon og måtte selge Meta Giphy-filmsiden. Den globale finansgiganten FNZ har appellert til å blokkere fusjonen i 2019 med rivalen GBST. Regulatoren «identifiserte noen potensielle feil» i etterforskningen, ledet av Martin Coleman, som også hadde tilsyn med Microsoft-Activision-saken. CAT sendte saken tilbake for ny vurdering, og CMA gikk med på et nytt forlik som tillot FNZ å selge GBST og kjøpe tilbake deler av det.