Forlis på den engelske kanal: Mariam, 24, ville overraske forloveden

Vi kjenner nå ansiktet til et av de 27 ofrene for et fatalt forlis for noen dager siden på Den engelske kanal. Mariam, 24, fra irakisk Kurdistan, ønsket å overraske forloveden, som bor i Storbritannia. Han gjorde flere forsøk på å få visum til Storbritannia før han forsøkte denne ulovlige kryssingen.

Hun heter Mariam. Hun er 24 år gammel. Hun var i ferd med å bli med ektemannen Carson, som allerede hadde immigrert til Storbritannia. Hun hadde planlagt å overraske ham, men da båten hennes begynte å ta vann, fortalte hun ham på telefonen før forbindelsen ble brutt.

Det var ektemannen som ringte familien i irakisk Kurdistan og kunngjorde hennes død. Hundrevis av slektninger samlet seg hjemme hos den avdøde for å vise respekt. Offerets mor nekter å snakke med media.

Hun ønsket et bedre liv i Storbritannia. Hun havnet på sjøen

Faren hennes sier at han snakket med datteren sin på telefon noen timer før tragedien. “Jeg ante ikke at hun skulle reise ulovlig og hun var veldig glad og avslappet da jeg snakket med henne. Han var på et hotell i Frankrike. Hun ønsket et bedre liv i Storbritannia. Hun havnet på sjøen“, sier Noori Hama Amin.

Ifølge familien hennes prøvde Mariam to ganger å komme inn i Storbritannia på lovlig vis, men til ingen nytte. Men hun får arbeidsvisum i Italia. Deretter dro han til Frankrike med det endelige målet å bli med i Storbritannia. “Til tross for at veier er kjent for å være svært farlige, er det politisk og økonomisk ustabilitet i vår region i den grad at disse unge risikerer livet for en bedre fremtid.Mariams kusine Germaz Esad sier.

En etterforskning ble åpnet av Lilys advokatkontor for å bedre forstå omstendighetene rundt tragedien.

“En tragedie”

Tjuesju migranter ble drept onsdag da en båt kantret nær Calais. Tragedien, beskrevet av statsminister Jean Costex som en “tragedie”, er den verste som noen gang er brukt, ettersom låsingen av Port of Glass og Eurotnell har vært på vei oppover siden fremveksten av Den engelske kanals emigrantoverganger i 2018. Deretter av immigranter som søker å nå England. Før forliset hadde tre personer omkommet og fire var savnet siden begynnelsen av året. I 2020 ble seks mennesker drept og tre savnet. I 2019 ble det rapportert om fire dødsfall.