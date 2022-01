Forløper eller forløper mot Omigran?

En studie med skuffende resultater

Det israelske Sheba medisinske senteret gjennomførte en medisinsk undersøkelse under sin andre booster-injeksjon blant helsepersonell. Av disse fikk 154 Pfizer-vaksineboostere og 120 fikk 3 Pfizer-injeksjoner. Effekten ble undersøkt to uker etter Pfizer og en uke etter Moderna booster. Dette ble sammenlignet med antistoffnivået til den fjerde injeksjonskontrollgruppen. Resultater: Vaksiner øker antallet antistoffer, men “Sannsynligvis ikke nok for OmicronIfølge Kili Rekaev-Yoche, direktør for Shebas enhet for infeksjonssykdommer.

Dette antistoffnivået “Litt mer enn vi hadde etter 3. dose“, sa han. Imidlertid sa han mer på en pressekonferanse,”Vi vet nå at til tross for at det er en god vaksine, er mengden antistoffer som trengs for å unngå å bli smittet av Omigran for høy for en vaksine.Disse foreløpige resultatene er ennå ikke offentliggjort.

Professor Cyril Cohen, direktør for immunterapilaboratoriet ved University of Bar Avalan i Tel Aviv, trekker et første anslag: “Vi så ingen andre bivirkninger enn det vi så, for eksempel 3. dose. På den annen side, når det gjelder ytelse, er det vi har sett at det lar deg heve antistoffene til samme nivå som det var etter den 3. dosen. Men vi så ikke denne “booster”-effekten sett mellom 2. dose og 3. dose, hvor vi så 5, 10 ganger flere antistoffer etter 2. dose. Det er også noe av det første du ser. Det andre vi ser er at selv etter den 4. dosen ser vi antall forurensninger. Det vil si at med nesten 90 % av forurensningen nå i flertall i Israel, ville det vært mindre beskyttende mot Omigron. Derfor er spørsmålet vi må avgjøre om dette forbedrer sikkerheten med hensyn til tøffere former.

Som en forholdsregel

Noen data bekrefter for tiden leveringen av den fjerde dosen til befolkningen. Som forklart i avisen Lancet luftveismedisin, Jonathan Stern, professor i medisinsk statistikk og epidemiologi ved University of Bristol (UK), “4. nivå administreres hovedsakelig som en forholdsregel; Vi har svært lite bevis for deres effekt fra immunfunksjonsstudier eller observasjonsstudier av kliniske hendelser.“.

Og i Belgia?

Det er ikke ment å gå i retning av utvidet 4. dose for våre eldre eller pleiepersonell. Rådet for høyere helse (CSS) forventes i utgangspunktet å komme med en innstilling om saken denne torsdagen. Yves Van Laethem, midlertidig talsmann og epidemiolog for Struggle Against Govt-19, er en del av denne CSS: “Mange land“, sier han og siterer USA og Frankrike spesielt.”Det ble faktisk besluttet å gi en ekstra dose, det vil si en ekte booster, en ekte booster, for folk som trenger 3 doser for å få grunnvaksinen. De gjør det med varierende intervaller mellom tre og seks måneder etter denne tredje dosen. Vitenskapelig virker dette fornuftig. Det er ikke nødvendig å svare på vaksinen og vi vet at det er vanskelig for en generell befolkning da vaksinen tolereres godt. Og for tiden kan vi ikke tilby noe annet, fordi med den nye varianten mister monoklonale antistoffer sin effektivitet, og antivirale produkter er fortsatt praktisk talt utilgjengelige i flere uker.“

Øke uendeligheten?

Men kortsiktige påminnelser er ikke en standard langsiktig strategi. Og vi må innse fakta, vaksinen kan ikke unngå å spre seg, kanskje med en booster som omfavner variantene. Professor Cyril Cohen fra Tel Aviv, “Drømmen er å skape et bakteriedrepende immunsystem som helt vil forhindre spredning av sykdommen, det vil si at hvis noen er infisert med viruset, vil de ikke spres av viruset og vil bli drept før viruset kan inkubere. . Jeg håper vi innser i dag at disse vaksinene ikke kan gi oss denne muligheten. Jeg håper vi må bevege oss litt mot vaksiner slik at det passer til variasjonene vi står overfor. På den tiden betydde det at vi måtte være mer fleksible når det gjelder produksjonen av disse vaksinene. Jeg tror ikke vi kan gjøre det i dag. For eksempel sa Pfizer og Moderna til og med at de ikke kunne gi vaksiner før i mars … Ærlig talt tror jeg Omicron vil forsvinne fra mange mennesker innen mars. Det vil forsvinne om noen uker… Så så lenge disse vaksinene er der, vil det være mindre effektivt. Den andre tingen er vaksinene som skal injiseres i nesen.“

Beskytt mot alvorlige sykdommer

Det viktigste er å stoppe spredningen og beskytte folk mot alvorlige sykdommer. Å opprettholde effektiviteten til boosteren mot alvorlighetsgraden av patologien er et nøkkelspørsmål. “Foreløpig har ingenting vist allmennheten at det er et problem av denne størrelsesorden etter den tredje dosen“, Forklarer Yves Van Laethem.”Vi har ikke en økning i sykehus i Storbritannia eller andre steder eller alvorlige former for over 60-årene. Derfor ser det i denne sammenheng ut for oss at det ikke haster i denne saken, og for eksempel trenger ikke eldre å få den 4. dosen, den 2. “boosteren”.“.

Utover nøytraliserende antistoffer, er en rolle som kan dra nytte av ytterligere utforskning vår andre forsvarslinje, ettersom vi er født fordi våre virus-drepende soldater, T-lymfocytter, aktiveres etter en fullstendig vaksinasjon eller nylig infeksjon. Dette er grunnleggende verktøy, og de fungerer når de identifiserer en fiende de allerede har kjempet mot.