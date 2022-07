Formel 1 | Alban pådrar seg en ryggskade og Capito utelukker ikke uttak etter Libre 1

Både Guanyu Cho og Alex Alban, som normalt ville vært i startfasen på Red Bull Ring denne helgen, ble erklært friske av legene søndag kveld.

For den kinesiske piloten var det helt klart og absolutt ingen konsekvens av velten uten at veltebøylen endte mellom gjerdet og rekkverket. Hjelmen trakk på asfalt og grus og forårsaket ikke nakkesmerter for Alfa Romeo-føreren.

Men for Alex Alban er det fortsatt frykt for en pakke etter den første frie treningen. Den thailandske fysiske treneren bekreftet i et Instagram-innlegg at piloten pådro seg en ryggskade, uten å avsløre innholdet.

«Det første innslaget på høyre side ved barrierene var veldig vanskelig,» Williams avslører teamleder Jost Capito.

«Alex har klaget over ryggsmerter og legene tar ikke sjansen på ting som dette. Han brukte tid på sykehuset for å få alt sjekket ut, men vi fikk ikke en stygg overraskelse en gang i bilen.»

«Selv om han har gitt grønt lys, vil vi være forberedt hvis vi må endre planen og han er uvel bak rattet.»

Når det gjelder Williams tilstand, som anses å repareres, legger Capito til: «Vi vet fortsatt ikke om vi vil kunne utstyre begge bilene med alle våre nye deler noen dager etter denne ulykken. Fabrikken har hatt god fremgang i produksjonen av oppgraderinger, men denne ulykken har ødelagt noen deler. . «