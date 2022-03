Formel 1 | Alesi: Mercedes F1 Duo fungerer ikke bra

Jean-Alessi er ikke overbevist av den kommende avtalen mellom Louis Hamilton og George Russell. Ifølge den tidligere sjåføren kan Mercedes F1-paret være i mer konflikt enn Red Bull-førerne Max Verstappen og Sergio Perez.

«Det er et faktum, Perez er ikke ofte i kamp.» Det sier den franske kureren Della Cera til avisen. «Hamilton ønsker alltid å bevise at han er den sterkeste hos Mercedes. Russell ønsker å vinne en mester. Det kommer ikke til å skje.»

På den annen side mener han Charles LeClerk og Carlos Sains er sesongens mest solide par hos Ferrari. Scuderia har også det beste enkeltsetet for 2022-sesongen, ifølge franskmannen.

«Det er en bil som kan prestere godt på alle nivåer. Det er den vakreste bilen i bransjen.

Alessi var imponert over Monacos: «Racingen hans var utmerket. Han kjørte forbi Verstappen tre ganger, som du trenger ikke bare en god bil for, men også et drivende monster.»

Til tross for det sakte tempoet mot Leclerc for øyeblikket, er Alessi optimistisk med tanke på Science: «Han kjører alltid veldig stille og veldig konsekvent. Noen ganger liker han for mye og kaster bort mye tid, men i Bahrain kjørte han bra for å få andreplassen.»