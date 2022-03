Formel 1 | Alonso: Alpine F1 er ett skritt foran med Renault-motoren

Hvis de to første dagene av vintertesten for Alpine F1 i Barcelona gikk bedre, holdt den ikke, som ble avsluttet for tidlig etter 12 runder på grunn av et hydraulisk problem.

Dermed kjørte det fransk-engelske teamet i nesten en hel dag. Den ligger på åttende plass på lagrangeringene i antall runder dekket med 264 sykluser på tre dager, mer enn Haas og Alfa Romeo.

Fernando Alonso mener imidlertid den nye Renault-motoren har blitt bedre det siste året. Spanjolen, som kjørte A522 da den rykket fredag, er optimistisk med tanke på sesongen.

«Med motoren tror vi at vi er ett skritt foran i kraften og alt annet.» sa Alonso. «Jeg tror motoren er bygget i mange aspekter, så la oss se om den lar oss være mer konkurransedyktige.»

«Vi må beholde pålitelighetsnivået vi så i fjor. Dette er en av bilens sterke sider. Vi fullførte alle løpene og det var ikke noe problem. Vi må kombinere disse to tingene: kraft og pålitelighet.»

Den to ganger spanske verdensmesteren venter nå på Bahrain-testen som skal finne sted 10.-12. mars for å lære mer om hvor godt alpinmaskinen fungerer mot konkurrentene.

«Før vi flytter til Bahrain, vil vi ikke vite hvor mye andre har forbedret maskinen deres om vinteren.»

«Det er et nytt drivstoff som reduserer effektivitetsnivået, som vi må forholde oss til. Så la oss vente og se hva som skjer i Bahrain.»