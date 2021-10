Formel 1 | Andre vil definitivt diskutere å kjøpe en sabel fra Austin

Michael Andreys navn vender tilbake som Saubers kjøper, eller mer nøyaktig som flaggskipet til Islero Investments. Selskapet samler Saber AG, Saber Engineering og Saber Aerodynamic.

Andrei har allerede blitt nevnt i potensielle investeringer med Haas F1 og Williams, men selvfølgelig vil Saubers fokus være på hans. Frederick Vasur forklarte den gang at dette bare var et rykte.

Likevel, ved helligdommen i dag, fant han ut at tilbudet ville komme tilbake til bordet. Andrei Acquisition Company, selskapet ble etablert i år for å investere, kan bli majoritetsinvestor i Sabre.

Frederick Vasur, som satte spørsmålstegn ved saken, ønsket å være forsiktig. Lederen for gruppen bekrefter at han ikke er klar over forhandlingene, noe som ikke er mer sikkert enn hans tidligere svar.

“Jeg kan ikke si noe, ærlig talt er det ikke i tauet mitt” Sa laglederen. “Jeg er administrerende direktør og teamleder. Jeg har ikke denne typen diskusjoner. Det vil være for aksjonærene. Vi hadde mange rykter og lignende. Vi må spørre aksjonærene om selskapet.”

Ifølge noen kilder vil neste diskusjonsrunde mellom Islero Investments og Andrei Acquisition finne sted i Austin om to uker under USAs Grand Prix.

Ankomsten til Andr ட்ட s, ledet av Sauber, kan åpenbart fornye overføringsmarkedet for denne gruppen i 2023 eller 2024, ettersom debatten om ankomst av en amerikansk sjåfør burde dukke opp igjen. Colton Herta, som kjører til Andrei i IndyCar, kan for eksempel ha et ratt.

Likevel er teamets fremtid skrevet med Alfa Romeo, som årlig lover å se frem til å se teamets fremtid i F1- og bilmarkedene. Teamet forventes å kunngjøre sin andre pilot for 2022 i de kommende dagene.