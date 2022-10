Formel 1 | Budsjett: Red Bull og Aston Martin F1 har kommet til enighet med FIA

I følge flere sammenhengende kilder bør budsjettfilen for 2021 kjenne sin epilog i morgen i Mexico City.

Faktisk, i Mexico signerte Red Bull og Aston Martin F1 en avtale med FIA i fjor angående mindre og/eller prosedyrebrudd på budsjettgrensen.

Så avtalen vil bli frigitt i morgen sammen med sanksjoner akseptert av begge lag.

Hvis prosedyrene brytes alene, vil Aston Martin F1 få en økonomisk bot fremfor alt annet, kanskje noen hundre tusen euro, og ifølge spekulasjoner maksimalt en million.

For Red Bull er det mindre sannsynlig fordi alt avhenger av poengene som FIA beholder. Hvis oppbevaring er mindre enn 2 millioner dollar, vil en straff på 25 % mindre aerodynamisk utviklingstid for 2023 beholdes i tillegg til en straff på minst like mye. Noen rykter antyder en avkastning på samme beløp for neste budsjett og 2024.

Svarene er ikke langt unna! Red Bulls pressekonferanse etter FIAs pressemelding er ventet i morgen klokken 18.30 fransk tid.