Formel 1 | Canada, EL1: Verstappen er foran Science og Alonso

De første gratis treningsøktene for Canadian F1 Grand Prix begynte i en veldig politisk sammenheng. FIA er det virkelig Varslet tiltak for å bekjempe nise Og 2022 enkeltseters refusjoner, som vil ha innvirkning på arbeidet, innstillingene og tilsynelatende ytelsen til hvert lag.

Vi har også sett introduksjonen av Mercedes F1 Louis Hamilton til en imponerende topp på bakken, som ikke ble startet av George Russell. Før helgens start ble han erklært syv ganger verdensmester At han skulle teste en «seriøs» løsning For EL1 og EL2.

F1s første løpsøkt i Montreal etter 2019 kanadiske GB, fant opprinnelig sted under solen, spesielt under tørre forhold, om enn med imponerende vind. Circuit Gilles Villeneuve ble rammet av kraftig regn i går, noe som forårsaket noen flom langs gropbanen.

Sergio Perez satte den første målestokken for mellomdekk til 1’16 «5. Max Verstappen forbedret seg på 1’15» 799 og akselererte deretter umiddelbart til 1’15 «703. Perez gjenvant kontrollen over 1’15» 660, mens Stephen O’Connell bremset Tilbake til gropene med røyk. Faktisk er en plastpose plassert i scoopen rett foran den, og hindrer den i å avkjøles.

Carlos Science satte den raskeste tiden på myke dekk med 1’15 «404, Verstappen tok igjen ledelsen på 1’15» 158, og på myke dekk også. Charles Lecklerk endte på fjerde plass.

Lance Stroll klaget over et utforproblem, mens Yuki Sunoda, som startet bakerst på scenen, traff veggen lett med høyre bakhjul. Økten var å utforske hvordan piloter kan dra nytte av deres nye oppfinnelser og nye systemer for å begrense returene og rekkevidden deres.

Til tross for klager på Red Bull-hoppingen hans, hadde Verstappen en raskere tid enn Science som klaget over at bakdekkene ble ødelagt på slutten av den lange pausen hans. Fernando Alonso ble nummer tre i mellomdekkene. Han er foran Perez og Leklerk, deretter George Russell, Stroll, Hamilton, Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo.

Første franskmann Pierre Casley er nummer 11, foran Lando Norris og Alex Alban. Sunoda går foran Okan og Alfa Romeos, mens Haas F1-fører Mick Schumacher er foran Kevin Magnusson, mens Nicholas Latifi er nede på stillingen.